Nella piazza regina del Lago di Como ha aperto i battenti la 72ma fiera del libro: il programma

Si è tenuta stamattina l’inaugurazione ufficiale della 72° Fiera del Libro di Como, l’evento culturale e letterario che riunisce gli amanti della lettura, autori e appassionati di tutto il territorio offrendo una scelta tra decine di migliaia di titoli e eventi culturali anche diffusi in città (programma completo su www.fieralibrocomo.it).

La fiera ha aperto le porte del suo caratteristico tendone in piazza Cavour oggi, sabato 24 agosto alle ore 10:00 e sarà visitabile fino all’8 settembre promettendo, come presentato in mattinata con l’intervento degli organizzatori, dei rappresentati delle autorità cittadine e degli sponsor, un’esperienza coinvolgente e stimolante per tutti i partecipanti.

Sul palco a raccontare gli sforzi e i successi dell’edizione di quest’anno gli organizzatori Alessio Rimoldi, Presidente della Fiera del Libro di Como; Gerardo Monizza; Presidente degli Editori del Lago di Como, Claudio Casartelli, Presidente di Confesercenti Como e le curatrici del programma, degli eventi e della comunicazione, Giulia Guanella e Leda Croci.

Ciò che emerge dal racconto degli organizzatori è un ruolo sempre più energico e entusiasta della Fiera nella diffusione della cultura e della lettura. Un programma ricchissimo e variegato si estende al di fuori di piazza Cavour grazie alla collaborazione con l’Ostello Bello di Como, il cinema Astra, la Pinacoteca Civica e la Polveriera di Albate. In calendario ospiti di fama nazionale e anche internazionale, autori, esperti e intellettuali locali e da tutta Italia, chiamati a presentare le loro ultime novità letterarie e a generare dibattiti e riflessione su alcune delle tematiche più importanti per la nostra contemporaneità. Con la fiera/mercato, a cui si aggiungono per la prima volta la nuova libreria cittadina La Ciurma; la storica fumetteria Shin Crazy Comics e una postazione dedicata a Lake Como Wine Festival, che coniugherà il mondo del libro a quello del vino, gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi in una vasta gamma di generi letterari, dalla narrativa alla saggistica, dal fumetto alla letteratura per ragazzi e molto altro.

Successivamente, l’intervento delle istituzioni e degli sponsor dell’edizione con ALESSANDRA LOCATELLI, Ministro per le Disabilità del Governo italiano, ALESSANDRO FERMI, Assessore regionale alla Università e alla Ricerca, ANNA DOTTI, Presidente commissione Cultura di Regione Lombardia, ANGELO ORSENIGO, Consigliere regionale, GIOVANNI ALBERTI, Vicepresidente della Provincia di Como e sindaco di Mariano Comense, MARIA GRAZIA SASSI, Consigliera provinciale, ALESSANDRO RAPINESE, Sindaco di Como, ENRICO COLOMBO, Assessore alla Cultura di Como, CATERINA PANZERI, Consigliera della Camera di Commercio di Como-Lecco, ANGELO PORRO, Presidente di BCC Cantù, MATTEO BARBERA, Presidente di Acinque.

Corale il sostegno e l’ammirazione da parte delle istituzioni e dei rappresentanti degli sponsor per una manifestazione che da oltre settant’anni svolge un ruolo fondamentale nella diffusione dell’amore per il libro e nella promozione della cultura che passa attraverso la carta stampata, oltre che per il ruolo svolto nell’accentrare personalità del mondo dell’arte, della cultura, dell’insegnamento, del giornalismo e della letteratura in un momento di festa e collaborazione come quello della Fiera del Libro di Como.

Inoltre, hanno partecipato alla cerimonia MAURIZIO CATTANEO, Assessore in rappresentanza del Comune di Cantù, SIMONE MORETTI, Sindaco di Olgiate Comasco, PAOLA MOLTENI, Sindaco di Lomazzo, FILIPPO CASELLI, Direttore regionale di Confesercenti, ANTONIO TERZI, Presidente di Confesercenti Bergamo e Presidente nazionale del Sindacato Italiano Librai.

La giornata inaugurale continua alle 16:30 con la presentazione della mostra “Il libro e la lettura” realizzata in collaborazione con The Art Company Como e a cura di Luigi Cavadini, che sarà visitabile per tutta la durata della Fiera proprio sotto il tendone in Piazza Cavour.

Di seguito, il programma del primo weekend della manifestazione:

Sabato 24 agosto

16:30

Inaugurazione della mostra “Il libro e la lettura”

In collaborazione con The Art Company Como

A cura di Luigi Cavadini

18:00

Giusi Quarenghi – Una parola molto larga

Franco Cosimo Panini Editore

Promosso dal progetto Famiglie Sostenibili

L’incontro è rivolto agli adulti.

In contemporanea: laboratorio creativo per bambini sotto al tendone

Età 6+, partecipazione gratuita, prenotazione famigliesostenibili@gmail.com

19:30

Chiara Giaccardi e Mauro Magatti – Generare libertà. Accrescere la vita senza distruggere il mondo.

Il Mulino

21:00

Carlo Boccadoro – 12. Storie di dischi irripetibili, musica e lampi di vita

La Nave di Teseo

Dialoga con Alessio Brunialti

Domenica 25 agosto

11:00 – 12:00 e 14:00 – 18:00

Scuola Pokemon

Promosso da Shin Crazy Comics

Età: 6+ (minori accompagnati da un adulto)

Stand di vendita di Carte Pokemon

Ingresso libero

15:00

Un mare di avventure – Laboratorio Babalibri con Cristina Zeppini

Promosso dalla Libreria dei Ragazzi

Età: 4+, partecipazione gratuita su iscrizione tramite eventbrite

16:30 – 18:30

Giulia Pintus – Laboratorio “Io e il mio amico immaginario”, a partire dalla lettura di “Giacinto” di Graciela Beatriz Cabal, illustrazioni di Giulia Pintus

#logosedizioni

In collaborazione con La Libreria del Ragionier Bianchi

Età: dai 6 ai 10, partecipazione gratuita su iscrizione tramite eventbrite

19:30

Fabio Cani presenta: I Plinii sul Duomo di Como. Episodi di storia della cultura, di Fabio Cani e Alberto Longatti

NodoLibri

21:00

Vittorio Nessi – La vittima può uccidere

Daniela Piazza Editore

Dialoga con Mauro Migliavada

Per scoprire di più sugli espositori, sul calendario di eventi e sulle tematiche proposte sotto il tendone e nel FuoriFiera, l’intero programma è consultabile sul sito www.fieralibrocomo.it e disponibile anche cartaceo durante la manifestazione presso Piazza Cavour e gli info point della città.

La Fiera del Libro di Como è organizzata dagli editori e librai del territorio con il supporto di Confesercenti Como e degli Editori del Lago di Como. La Fiera è realizzata con il patrocinio e il contributo di Regione

Lombardia e Comune di Como, con il patrocinio di Provincia di Como e con il contributo di Camera di

Commercio di Como-Lecco. Main sponsor dell’edizione 2024 è Asf Autolinee. Sponsor sostenitori sono BCC Cantù, Acinque ed Eredi Bianchi Giuseppe.

La 72° edizione è svolta in collaborazione con Como 1907, CSV Insubria, The Art Company Como, Lake Como Wine Festival, Famiglie Sostenibili, Pinacoteca Civica di Como, La Polveriera di Albate, Ostello Bello di Como, Cinema Astra, Telesat e con il supporto tecnico di Gruppo CSC. Sesto San Giovanni (MI), Ceam Cucciago (CO), 3Dee, Ospedale Valduce, Garden Bedetti, Rezzonico Impresa di pulizie, Hotel Metropole Suisse, Ristorante Imbarcadero, Studio Lillia Commercialisti, Stamperia di Lipomo, Assicomo – AXA Assicurazioni.

Per rimanere sempre aggiornati è possibile seguire la Fiera sui canali social Instagram (https://www.instagram.com/fieradellibrocomo_official/) e Facebook (https://www.facebook.com/FieraLibro/), oltre che sul sito www.fieralibrocomo.it

