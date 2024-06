Baietti nuovo presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Como. I nomi di tutti gli eletti

Si è tenuta questa sera “Hangar 2024 | Don’t forget to INSPIRE”, la 76esima Assemblea Annuale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como. Mauro Baietti è stato eletto alla presidenza dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como per il biennio 2024 – 2026, insieme al nuovo Consiglio Direttivo. Baietti di diritto assume anche la carica di Vice Presidente di Confindustria Como. Mauro Baietti, 32 anni, si è specializzato in meccanica all’ITIS Magistri Cumacini e nel 2011 ha iniziato a lavorare in Sitec Srl, azienda fondata dal padre nel 1997 e attiva nel campo dell’automazione industriale e della robotica, dove ora ricopre il ruolo di project manager.

Iscritto ai Giovani Imprenditori di Como dal 2013, dal 2015 è membro del Consiglio Generale di Confindustria Como; nel 2019 è diventato Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Como con delega al Comitato Regionale e, da gennaio 2024, è membro del Gruppo Metalmeccanici e Installazione Impianti. Il suo coinvolgimento nella vita associativa comprende anche diverse occasioni formative, come il master in management con SDA Bocconi e l’ALTASCUOLA di Confindustria.

“L’ispirazione, parola chiave di questa edizione di Hangar, è stata il fil rouge di tutto il mio percorso in Confindustria Como e nei Giovani Imprenditori – ha dichiarato Mauro Baietti subito dopo l’elezione – Vorrei ringraziare tutti quelli che sono stati i ‘miei’ Presidenti in questi anni: Marco Taiana, Viola Verga, Luigi Passera e Paolo Bellocco: se sono qui oggi è soprattutto grazie a loro, che mi hanno ispirato e anche spinto a decidere di accettare l’incarico che ho l’onore di ricoprire. Un tema a cui sono molto legato è quello della partecipazione: in Associazione c’è posto per tutti quanti vogliano mettersi in gioco, darsi da fare e contaminarsi a vicenda con le proprie esperienze e competenze. In quest’ottica, il percorso avviato con gli amici e colleghi di Confindustria Lecco e Sondrio rappresenta un’ulteriore opportunità di arricchimento: più siamo, più possiamo condividere storie e percorsi”.

Nella parte pubblica della giornata, aperta ai cittadini, è stata registrata ampia partecipazione: le oltre 200 persone presenti hanno potuto ascoltare, nell’elegante cornice dell’Hotel Villa Flori, vere e proprie eccellenze nel loro campo da cui prendere spunto per non dimenticare di ispirare e lasciarsi ispirare, come vuole il titolo dell’Assemblea. Ha introdotto e moderato l’evento Chiara Alzati, founder Chiara Alzati Srl – Public Speaking Training, che ha presentato gli interventi di Daniele Cassioli, campione del mondo di sci nautico e formatore, e Alberto Penna, speaker e formatore su leadership, capacità relazionale ed emozioni.

Nel suo discorso introduttivo, Chiara Alzati si è concentrata sull’importanza di vedere la diversità come ricchezza, di impostare una comunicazione chiara e precisa, di dare feedback ben strutturati e adatti al destinatario per non creare muri ma aprire un universo di possibilità. La parola è quindi passata a Daniele Cassioli, atleta ipovedente che ha raccontato di come fin da piccolo, dopo tanti tentativi e tante visite, avesse capito di dover vivere la propria cecità come una condizione e non una condanna, anche grazie ai genitori che per lui sono stati una grande fonte di ispirazione. Cassioli ha spiegato che lo sport non guarda in faccia a nessuno perché ciò che conta è quello che hai, quello che puoi fare. Il campione ha inoltre sottolineato che, se vogliamo ispirare, dobbiamo in primis essere un esempio, allenarci a fare meglio e vivere con passione. Alberto Penna ha infine parlato di come uomini e donne sperimentano e vivono le emozioni uomini, ribaltando alcuni preconcetti e concludendo il suo intervento facendo riferimento all’importanza di dosare caratteristiche maschili e femminili per raggiungere una leadership efficace.

All’evento sono intervenuti il Presidente uscente Paolo Bellocco, Jacopo Moschini, Presidente del Comitato Regionale Giovani Imprenditori Lombardia, Stefano Fumagalli, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio, Alessandro Goretti, Vice Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lecco e Sondrio.

A seguire l’elenco completo degli eletti dall’assemblea privata dei giovani imprenditori:

MAURO BAIETTI – PRESIDENTE – SITEC SRL

CARLO BRICCOLA – VICE PRESIDENTE – BRIC’S INDUSTRIA VALIGERIA FINE SPA

ROBERTA CASTELLI – VICE PRESIDENTE – CASTELLI LIVIO SRL

ANDREA FUMAGALLI – VICE PRESIDENTE – FUMAGALLI INDUSTRIA ALIMENTARI SPA

GIORGIO RIVA – VICE PRESIDENTE – RIVAUTO SRL

EUGENIO BRENNA – COMO CARE SRL

CARLO CURTI – STAMPERIA DI CASSINA RIZZARDI SPA

PIETRO FREGO – OREFICE & C. SAS

ANDREA NITRI – HEALTH HUB SRL

LUIGI PASSERA – LARIOHOTELS SPA

FILIPPO SANTAMBROGIO – VIVA SRL

Past President

PAOLO BELLOCCO – GDS COMMUNICATION SRL SOCIETÀ BENEFIT A SOCIO UNICO

Invitati:

STEFANO BITTURINI – VERGA PLAST DI VERGA F. & C. SNC

AGNESE CANTALUPPI – SUCCESSORI GIUSEPPE CATTANEO SPA

KEVIN GUZZETTI – DIBS SRL SOCIETÀ BENEFIT

FRANCESCO PONTIGGIA – GRUPPO PONTIGGIA SRL

FABIO MARONI – MARONI SRL

VIOLA VERGA – SACCO SRL