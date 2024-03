Oltre 100 anni di storia e ora l’azienda gioiello del tessile comasco svela tutti i suoi segreti

Clerici Tessuto&C. SpA, azienda tessile con sede a Grandate in provincia di Como e che si colloca tra le più importanti realtà mondiali per il settore del lusso con una produzione dedicata all’abbigliamento, agli accessori e all’arredamento, è lieta di presentare il progetto “Behind The Roles”.

Con “Behind The Roles” Clerici Tessuto, ideatrice e promotrice del progetto, vuole mettere a disposizione di tutti il proprio know how a livello di organizzazione aziendale nel settore tessile attraverso la condivisione di alcune interviste realizzate con i propri dipendenti per approfondire il ruolo da essi ricoperto.

Il tessile occupa milioni di lavoratori e rappresenta una delle più grandi industrie del Paese. Nonostante la sua grande importanza alla base della filiera moda e arredamento, il settore del tessile è spesso nell’ombra e i ruoli aziendali sono poco conosciuti. Tramite “Behind the Roles” si vuole invece far luce su tutto ciò che c’è dietro un tessuto. La tessitura, infatti, è solo una delle tante parti del lungo processo al quale contribuiscono molti settori e uffici.



In “Behind the Roles” verranno esplorati i ruoli fondamentali presenti in un’azienda tessile, con lo scopo di mostrare, soprattutto alle giovani generazioni, le varie possibili carriere all’interno del grande mondo creativo del tessile. Gli appuntamenti saranno venti e vedremo ruoli e parti funzionali allo svolgimento di un’attività tessile, presentati e raccontati direttamente dai dipendenti tramite delle interviste: archive supervisor, product manager, designer, shift supervisor, warper, planner, chemical manager, quality control manager, supply chain manager, sales manager di vari dipartimenti, back officer, mktg specialist e altri.

L’intento del progetto è quello di portare i giovani, e non solo, a riflettere sul proprio futuro e sulle enormi possibilità di carriera disponibili oggi all’interno del settore tessile, spronare la loro curiosità e ampliare le loro vedute, presentare dei ruoli poco noti a tutti ma che invece sono fondamentali all’interno del settore tessile e del mondo moda e che offrono infinite opportunità di crescita e di realizzazione personale.

Le interviste saranno fruibili da tutti e postate con cadenza settimanale sul profilo LinkedIn dell’azienda, di modo da accendere i riflettori su una grandissima realtà come Clerici Tessuto e in generale sul mondo del tessile.