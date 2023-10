Comocrea Textile Design Show a Villa Erba: ecco la 71ma edizione. Il primato lariano e i migliori studi europei in scena

Comocrea Textile Design Show. Al via, il 16 e 17 ottobre, la più blasonata rassegna internazionale del disegno per tessuti. I migliori studi del design tessile per l’abbigliamento hanno aderito, con l’entusiasmo che li caratterizza, alla 71° edizione di Comocrea Textile Design Show in programma presso il Centro Internazionale Esposizione e Congressi di Villa Erba a Cernobbio. Nella magica atmosfera dell’Ala Lario del centro espositivo verranno presentate le collezioni primavera/estate 2025.

Saranno 15 gli studi italiani che rappresenteranno la creatività italiana riconosciuta a livello internazionale. Folta rappresentanza anche per gli studi inglesi (11), che da sempre rappresentano i concorrenti principali degli studi italiani. Parteciperanno inoltre 2 studi francesi, 1 tedesco, 1 svizzero, 1 portoghese e dopo diversi anni, il ritorno di uno studio australiano, a dimostrazione di un mercato sempre più globale e dinamico oltre che competitivo, ma che non spaventa gli operatori comaschi, anzi deve servire da stimolo per essere sempre in prima linea nella creazione delle collezioni moda.

L’evento ha ormai raggiunto l’edizione numero 71, ennesima riconferma della credibilità consolidata negli anni della rassegna comasca e della dimensione sempre più internazionale dell’evento, che, negli anni, è diventato punto di riferimento nella presentazione delle nuove tendenze moda. Questa dimensione internazionale è stata inoltre valorizzata dalla collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero -, che ha riconosciuto l’importanza dell’evento sul territorio nazionale e che quest’anno porterà 15 importanti aziende/compratori da Stati Uniti, Cina, India, Australia a visitare la fiera ottobrina.

“La collaborazione con ICE rappresenta un importante riconoscimento per il nostro evento ed una spinta per aumentare la nostra visibilità internazionale – sottolinea Stuart Sartori, presidente di Comocrea – e le ultime edizioni sono già state una conferma di questo percorso”. Il distretto tessile comasco, nella sua globalità, rimane sempre attrattivo per gli operatori internazionali, una fonte importante dove poter attingere per la creazione delle nuove collezioni e Comocrea, soprattutto nel comparto dei tessuti stampati, rimane l’evento principale e le nuove idee, seppur sempre più difficili da trovare, sono un valore aggiunto rispetto al riutilizzo degli archivi.

Saranno presentati anche in questa edizione “Workshop Tendenze” che verranno realizzati dallo studio Chiron in collaborazione con Archivio Tessile Cavaliere Azzurro, che anticiperanno gli orientamenti della moda. Un evento nell’evento che ha sempre suscitato grande interesse per tutti i partecipanti. Il riconoscimento a livello internazionale della città di Como insieme con la Location di Villa Erba – conclude Sartori – ovviamente rappresentano un plus per la nostra manifestazione e, in generale, con l’innata capacità creativa di Como, così come la stretta collaborazione con Confartigianato Imprese di Como che da anni sostiene le nostre iniziative.

La 71ma edizione riconferma anche il coinvolgimento del territorio, dicono ancora gli organizzatori: “Ci si è posti l’obiettivo di mettere in evidenza le eccellenze creative del distretto lariano anche in vista di supportare il progetto di Como città Creativa Unesco. I valori su cui si poggia il progetto delle città creative, luoghi dell’interazione, dove la creatività è riconosciuta come leva per la crescita, si sposano appieno con le caratteristiche del nostro settore in un distretto territoriale storicamente vocato alla tradizione tessile e alla “cultura del fare”. Ci auguriamo, per il futuro, di poter coinvolgere il network internazionale delle città creative Unesco”.

Sempre attive le collaborazioni con Enaip Lombardia (Sede di Como) e il Centro Studi Casnati di Como, che si occuperanno del servizio catering offerto a espositori e visitatori. La mostra resterà aperta agli operatori del settore nei seguenti orari: Lunedì 16 Ottobre dalle ore 9:00 alle ore 18:30/Martedì 17 Ottobre dalle ore 9:00 alle 16:30. Iscrizioni sul sito: comocrea.com.