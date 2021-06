Villa d’Este, negli spazi Tessabit il pop-up store di Louis Vuitton per il Lago di Como

La scelta del primo pop-up store di Louis Vuitton sul Lago di Como non poteva che cadere lì, all’interno di Villa d’Este.

Lo store è ospitato negli spazi Tessabit, le boutique con i migliori brand di lusso.

Il pubblico potrà scoprire nel pop up store di Villa D’Este le collezioni femminili disegnate da Nicolas Ghesquière, quelle maschili concepite da Virgil Abloh, le calzature, i profumi, gli accessori e le collezioni alto di gamma della maison, che comprendono bauli, borse in pellami esotici e soprattutto gli Objets Nomades, oggetti di design realizzati in collaborazione con artisti di fama internazionale e con aziende del design made in Italy.

Sono presenti anche la capsule femminile per la stagione estiva alle porte, Summer by the pool, la collezione Energetic Sportwear e la pelletteria.