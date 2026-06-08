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“Como, ancora acqua che affiora in piazza Cavour. E’ accettabile dopo i milioni spesi?”

  • 19:39

Sulla vicenda di piazza Cavour e della corsia di lungolago che ancora presenta acqua che affiora dal sottosuolo (non si tratta, e non si è trattato nemmeno durante l’ultimo temporale, di esondazione ma di una questione legata al drenaggio) è intervenuto questa sera in consiglio comunale l’esponente dem, Stefano Legnani. Spiega:

Domenica 8 giugno ore 18.40 l’acqua affiora dalle caditoie di Piazza Cavour e allaga parzialmente la corsia più a lago. Alcuni pedoni vengono bagnati dalla schizzi d’acqua sollevati dal transito delle autovetture. Ma è accettabile tutto ciò dopo i milioni spesi per l’intervento di riqualificazione della passeggiata a lago?

Nei giorni scorsi l’assessore regionale Sertori aveva dichiarato che gli allagamenti della Piazza Cavour erano colpa dei tombini ostruiti dai rami che rallentavano il deflusso verso il lago dell’acqua piovana e che il problema era stato risolto con la loro pulizia.

Non piovendo a Como da un giorno e mezzo, evidentemente il problema è un altro. E su questo il sindaco di Como, cosi sollecito d polemizzare ad esempio con coloro che non rispettano le regole, non ha nulla da dire alla Regione a tutela della sua città?

Alcune immagini scattate da Legnani ieri (gallery):

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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