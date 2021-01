Como, il consigliere De Santis (Fratelli d’Italia): “Io preferisco ancora Trump a Obama”

Mentre il mondo intero è ancora sgomento per l’assalto a Capitol Hill, ieri sera, da parte delle forze più estremiste che sostengono l’ormai uscente presidente Usa Donald Trump – con un bilancio della sommossa che parla di 4 morti – non tutti i politici comaschi condannano l’azione dello stesso Trump.

E’ il caso del consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Palazzo Cernezzi, Sergio De Santis, che ha stamane ha affidato al proprio profilo Facebook una nuova dichiarazione di preferenza per Trump in un parallelo con l’ex presidente Usa, Barack Obama.

“Per quanto mi riguarda – ha scritto De Santis – preferisco ancora Trump e i suoi problemi interni che Obama e i suoi guai mondiali”.

Una presa di posizione in realtà in linea con quanto sempre dichiarato, almeno fino a ieri, dalla leader di Fratelli d’Italia che ha sovente indicato gli anni dell’amministrazione Trump come un modello politico, economico e sociale da importare anche in Italia.