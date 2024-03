Con Luna Park e Lanterne Cinesi le opposizioni a Como riescono a far convocare il Consiglio comunale (dopo oltre due mesi)

L’ultimo è stato poco prima di Natale 2023. Poi più niente per oltre due mesi, un’oggettiva stranezza per un periodo centrale dell’anno. Ora il grande ritorno, è chiamato a riunirsi lunedì prossimo 11 marzo alle 19 il Consiglio comunale a Como. La convocazione è stata decisa oggi durante la riunione dei capigruppo a Palazzo Cernezzi che ha dato l’ok all’urgenza per la mozione di Pd e Svolta Civica sul tema del Luna Park sfrattato (ne parlavamo qui). Il documento chiede la sospensione del provvedimento che riduce drasticamente l’area di Muggiò destinata alle giostre, il ripristino degli spazi tradizionali affinché la manifestazione quest’anno possa svolgersi regolarmente. Spiegavano i consiglieri: “Ci sono alcune questioni da non dimenticare mai. Innanzitutto, che ci sono famiglie che non sanno dove andare a vivere nei prossimi due mesi. Inoltre, duecento persone perderanno il lavoro e minori che non sanno dove andare a scuola. Di fronte a questa situazione, noi sappiamo da che parte stare: con il Luna park”.

Tra i temi in discussione anche la mozione di Vittorio Nessi, sempre Svolta Civica, sulla terza linea del forno inceneritore: si chiede in sostanza che il Comune vieti esplicitamente la realizzazione del progetto, impegnandosi a dire “no” con chiarezza. In programma anche alcune mozioni di Lorenzo Cantaluppi, Fratelli d’Italia, ma in particolare una sua delibera (che porta automaticamente all’adunata dell’aula): un proposta che chiede di inserire nel Regolamento di Polizia Urbana il divieto esplicito all’utilizzo delle Lanterne Cinesi reputate, a ragione, pericolosissime.

Da notare come, per ora poi si vedrà l’Ordine del giorno, tutti gli argomenti che hanno portato alla convocazione del Consiglio (Luna Park e lanterne, appunto) siano delle opposizioni. A oggi c’è una mozione di maggioranza ma non considerata urgente.