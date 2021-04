Hub Villa Erba, Molinari: “Vaccini, Fermi crede vada tutto bene. Non è così ma noi inascoltati”

Si è consumata nell’arco di una plumbea e piovosa domenica l’ultima (solo in ordine di tempo, aspettiamo nuove puntate) durissima polemica sull’Hub vaccinale di Villa Erba. Tema portante i costi a carico di Regione Lombardia per l’utilizzo della struttura di Cernobbio oltre alla sorpresina arrivata ai comaschi, vai a vaccinarti e paghi il parcheggio.

Protagonisti i partiti alleati sia in Comune a Como che in Regione.

Andiamo per punti. Prima le parole del deputato di Fratelli d’Italia, Alessio Butti.

Ribatte il sottosegretario regionale della Lega, Fabrizio Turba.

Poi lo affianca con rarissima durezza il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, Forza Italia.

Ora riceviamo una nuova presa di posizione dal campo avverso, è del coordinatore provinciale Fdi, Stefano Molinari. La pubblichiamo:

Dalle dichiarazione del Presidente del Consiglio regionale Fermi mi pare di capire che secondo lui tutto sta funzionando perfettamente in Regione Lombardia sul piano vaccinale.

A noi pare non sia così. Tra l’altro ci piacerebbe molto essere formiche che potessero portare il proprio contributo al funzionamento della complessa macchina regionale, ma non siamo ascoltati. Lo dimostra il fatto che da qualche tempo i nostri assessori non partecipano alle giunte regionali.

Alessio Butti, tra l’altro, proprio in materia sanità ha lavorato con un gruppo di tecnici per predisporre una proposta sulla riforma della legge Maroni che presenterà nei prossimi giorni. Quindi in FdI non ci sono cicale ma formiche che lavorano per programmare una sanità che rispetti le esigenze del territorio e dei suoi cittadini.