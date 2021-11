Il centrodestra si ricompatta per Villa Saporiti: ecco la lista e tutti i nomi di “Centrodestra in Provincia”

Si avvicinano le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di Como (escluso il presidente, con Fiorenzo Bongiasca che rimane tale) e il centrodestra sfodera la lista che sarà in lizza il prossimo 18 dicembre. Come noto, si tratta di elezioni di secondo livello dunque voteranno solo sindaci e consiglieri, non i cittadini.

Dodici i nomi, ma soprattutto una notizia di carattere politico: dopo la clamorosa frattura della volta precedente, ora Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega hanno ritrovato compattezza e hanno presentato una lista unitaria.

Suddivisione: cinque nomi alla Lega, quattro a Forza Italia, tre a Fratelli d’Italia.

I leghisti sono: Giovanni Alberti, Giuliana Castelnuovo, Davide Brienza, Mario Pozzi e Sofia Guanziroli.

Per Forza Italia compaiono Mariagrazia Sassi, Daniele Maggi, Elvio Colombo e Donatella Silvia.

Infine, per Fratelli d’Italia sono stati scelti Claudio Ghislanzoni, Anna Dotti e Valeriano Maspero.

Il nome della lista è didascalico, diciamo: “Centrodestra in Provincia“.