Open Master Series 2027, Rapinese ammette: Como rischia di perdere il nuoto, manca la piscina olimpionica

I casi della mancanza della piscina olimpionica a Como in vista degli Open Master Series 2027 e il cantiere al momento apparentemente fermo per il polo dell’infanzia di via Longhena, ad Albate, hanno tenuto banco ieri sera in consiglio comunale.

Il caso di via Longhena

“Nella variazione di bilancio vengono previsti 400mila euro in più ma in un quadro di sostanziale inazione”. Il consigliere di Svolta Civica, Vittorio Nessi, è andato nuovamente all’attacco sul progetto della giunta Rapinese – finanziato con fondi Pnrr per 3 milioni di 5,5 – per trasformare l’asilo di via Longhena, ad Albate, in un nuovo maxi polo per l’infanzia fino ai 6 anni. La struttura venne chiusa il 1° luglio 2023 con il trasferimento di bimbi e famiglie e la promessa che entro 3 anni il cantiere sarebbe finito, con il nuovo polo aperto. A oggi, ha riferito ieri sera Nessi in consiglio comunale, la situazione sembra lontanissima da quel traguardo.

“Trovo ancora una volta questo finanziamento sul polo dell’infanzia di via Longhena, dove vengono previsti 400 mila euro in più – ha affermato il consigliere di opposizione – ma la situazione è una assoluta inazione e mancanza di attività che dura da 2 anni”.

“Il termine del 2026, che era quello che l’architetto Noseda (dirigente del settore comunale, ndr) mi aveva detto come obiettivo, si sta avvicinando. Ma ho l’impressione che si avvicini il momento del giudizio perché questi finanziamenti dovranno tradursi in opere”. Riferimento, pare, al rischio eventuale di perdere i fondi Pnrr.

“Ho fatto un sopralluogo oggi (ieri, ndr) – ha concluso nella denuncia in aula Nessi – e la situazione è identica a quella di 2-3 mesi fa quando già avevamo avuto occasione di parlarne”.

Rapinese però ha scaricato le responsabilità altrove: “L’inazione non può essere imputata alla componente politica che ha fatto tutto quello che poteva fare e non potrebbe fare di più”. Cosa accadrà sul cantiere, però, al momento non è noto.

Poi, su un altro fronte, il consigliere ha anche segnalato che “per il Casino Sud e la Fontana di Villa Olmo le date di fine lavori erano una il 4 settembre 2023 e l’altra il 7 settembre 2023, ma c’è una cronica mancanza nel rispetto i termini”.

Gli Open Master Series e Como senza piscina

In ultimo, l’esponente di Svolta Civica è tornato a segnalare il caso degli Open Master Series 2027, evento master di sport che vedrà coinvolte le città di Como, Lecco e Varese. In particolare, il Comune di Como si è impegnato a ospitare – tra le altre – Scherma, Judo, Karate, Taekwondo, Sollevamento pesi e soprattutto Nuoto. Tutte discipline, queste, che richiedono la disponibilità di un Palazzetto dello Sport e di una piscina olimpionica, strutture di cui la città attualmente è priva per le note vicende e per il progetto della nuova cittadella dell’acqua presentata dal sindaco Alessandro Rapinese il 6 marzo scorso ancora alle battute iniziali, se non fermo.

E siccome appare piuttosto difficile che la nuova piscina olimpionica sorga entro l’autunno 2027, ieri Rapinese ha ammesso che esistono ipotesi alternative ormai sul tavolo.

“Sugli Open Master Series 2027 – ha affermato il sindaco – la settimana scorsa ero con Sergej Bubka (presidente del Comitato istituzionale di indirizzo, ndr), con il sottosegretario di Regione Lombardia e tutto lo staff di IMGA (ente organizzatore, ndr) con cui stiamo lavorando pancia a terra assieme a Lecco e Varese. Stiamo agevolando ogni iniziativa possibile per raggiungere l’obiettivo, ma sin da subito ci eravamo detti le cose come stavano rispetto ai potenziali rischi. In relazione alla piscina, quando ci siamo trovati nella stanza chiusa a discutere i dettagli operativi, fin dalla genesi, e considerata l’enorme rilevanza dell’opera pubblica condizionata da molti aspetti, sono state messe sul tavolo altre piscine qualora Como non fosse pronta, ma questo come da accordi già stabiliti con Lecco e Varese”. A prima vista, però, un’ammissione sul rischio che Como possa perdere le gare di nuoto della prossima ‘piccola Olimpiade’.