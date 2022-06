Rapinese e l’onore delle armi: “Stimo e apprezzo Cantaluppi, lavora per i cittadini. Landriscina persona responsabile, mi aspetto massima collaborazione”

Ci sono due passaggi, tra i molti degni di nota, della conferenza stampa di oggi (qui integrale) del sindaco designato di Como, Alessandro Rapinese. Passaggi che riguardano due avversari, uno finito in minoranza e l’altro che tra poche ore sarà ufficialmente predecessore del nuovo primo cittadino.

Chiedevamo a Rapinese: La composizione del consiglio comunale è fatta (al netto delle nomine di giunta), ritiene che vi sia tra le file della minoranza qualche eletto con cui sia possibile dialogare?

Un consigliere di minoranza che apprezzo tantissimo è Lorenzo Cantaluppi (Fratelli d’Italia) a prescindere dallo schieramento. E’ un ragazzo che si è dato molto da fare per la sua città, lo stimo e lo apprezzo, non ho nessun imbarazzo nell’ammetterlo perché è un ragazzo che fa politica in favore dei cittadini, sono felicissimo abbia avuto un buon consenso elettorale perché è una bravissima persona.

E poi ancora abbiamo chiesto: c’è il progetto giardini a lago avviato con cantiere a settembre e c’è il progetto degli arredi del lungolago-paratie, vanno bene così?

Sono i primi dossier che vedrò coi dirigenti, ho perso di vista i dossier e me ne scuso. E’ uno dei motivi per cui mi incontrerò con Landriscina e non sarà una stretta di mano gelida col vecchio sindaco che ho contrastato eccetera. Landriscina è una persona responsabile di conseguenza mi aspetto la massima collaborazione che senz’altro darà, con lui serve un periodo di continuità nei prossimi questi giorni per capire da dove partire. Lo chiamerò domani per un incontro, tre ore non basteranno. Voglio succhiare da lui tutte le informazioni utili per non perdere tempo.

LA CONFERENZA COMPLETA: