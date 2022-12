Regionali, primo candidato ufficiale di Fratelli d’Italia: Stefano Molinari. Poi Tufano in pole. Gli altri nomi

La lista comasca di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali dei prossimi 12 e 13 febbraio ha un primo nome ufficiale: è quello dell’attuale coordinatore provinciale Stefano Molinari. L’ufficializzazione è arrivata oggi dal coordinamento regionale del partito e lo stesso diretto interessato ha confermato: “Oggi è stata ufficializzata dal coordinamento regionale la mia candidatura alle prossime elezioni del consiglio regionale della Lombardia”.

Si tratta di un passaggio che tra l’altro ha visto identico esito per tutti gli altri coordinatori provinciali lombardi del partito di Giorgia Meloni intenzionati a candidarsi. E gli altri cinque nomi comaschi per la corsa al Pirellone?

La lista definitiva si dovrebbe conoscere entro mercoledì prossimo ma tra i potenziali in lista sembra che abbia chances più che ottime il consigliere comunale a Como Antonio Tufano (il che significherebbe – per non avere tre rappresentanti del capoluogo in lista – l’uscita di scena dell’ex assessore Marco Butti, che potrebbe però tornare in gioco per un assessorato esterno nel caso di boom alle urne del partito, magari attorno al 30%, cosa che permetterebbe ai meloniani di rivendicare molti più posti di adesso nell’esecutivo).

Per quanto riguarda le altre quattro caselle, a comporre il trio maschile dovrebbe essere uno tra Edgardo Arosio e Sergio Zauli. Per quanto riguarda le candidature al femminile, i nomi che circolano sono: Anna Dotti, Claudia Lingeri, Barbara Zuccon e Rossana Canzani.