“Silenzio su tempi e costi ma a Como arriva l’evento mondiale. Le nuove piscine da 55 milioni dove sono finite?”

Il tema era già stato oggetto di un suo intervento politico nell’ultimo consiglio comunale. Ma ora il consigliere di opposizione Vittorio Nessi (Svolta Civica) ha dato anche una forma concreta ai dubbi sull’avanzamento del progetto per le nuove piscine a Muggiò presentato dal sindaco Alessandro Rapinese il 6 marzo scorso e, in diretta connessione, alle possibili ricadute sugli appuntamenti sportivi previsti a Como nel 2027 per gli Open Masters Series 2027.

Sul tema, il consigliere ha presentato una articolata interrogazione, con cui vengono chieste risposte precise al primo cittadino su situazione reale e tempi previsti. Pubblichiamo il documento di seguito.

INTERROGAZIONE

Il sottoscritto Consigliere Comunale Vittorio Nessi espone quanto segue:

Gli Open Masters Series 2027 (OMS 2027) sono una manifestazione multisportiva per atleti over 30, paragonabile all’Olimpiade, organizzata ogni quattro anni dalla International Masters Games Association (IMGA), associazione internazionale senza fini di lucro con sede a Losanna.

Nell’ottobre 2022, i membri del Consiglio Direttivo della IMGA hanno selezionato la Lombardia, con la candidatura “Lake Como 2027”, come sede ospitante dei giochi e Como sarà una delle tre sedi lombarde con Lecco e Varese che hanno battuto Lisbona per organizzare l’edizione 2027.

Il sindaco di Como, festeggiando in diretta streaming l’assegnazione dei giochi affermò che “la sfida che l’Amministrazione di Como ha colto è anche in funzione dell’impegno che intende mantenere nella ristrutturazione degli impianti sportivi. Una sfida che ci vede impegnati da qui al 2027. La sfida è iniziata”.

L’assegnazione è stata l’occasione per il primo cittadino di ribadire la sua idea sullo sport che è “regole, inclusione, educazione, non solo attività fisica, benessere e business”.

Per sottolinearne l’importanza il sindaco Rapinese nel luglio 2023 si è recato a “Tempere, in Finlandia, per ritirare la bandiera degli Europei Master Games e portare a Como nel 2027 un evento pazzesco: i World Master Games”. Così ebbe a dichiarare.

I Comuni di Como, Lecco e Varese hanno sottoscritto l’impegno a organizzare i giochi, approvando lo schema di convenzione per la disciplina dell’organizzazione dell’edizione 2027 degli OMS. In tale contesto, il Comune di Como si è impegnato ad ospitare – tra le altre – le seguenti discipline:

• Scherma

• Judo

• Karate

• Taekwondo

• Sollevamento pesi

• Nuoto

Tutte queste discipline richiedono la disponibilità di un Palazzetto dello Sport e di una piscina olimpionica, strutture di cui la città attualmente è priva.

Il giorno 6 marzo 2025, il Sindaco ha presentato alla città il progetto per la realizzazione, nella zona di Muggiò, di:

• un Palazzetto dello Sport

• un Centro Natatorio

Il quadro economico complessivo del progetto ammonta a € 55.386.029,44, con realizzazione prevista nell’ambito di una proposta di partenariato pubblico-privato.

Le tempistiche previste indicano 500 giorni fino all’inizio dei lavori, pari a circa 17 mesi dalla presentazione del progetto definitivo.

Dai documenti ottenuti tramite accesso agli atti, risulta che l’amministrazione comunale ha istituito un apposito Gruppo di Lavoro interno con il compito di effettuare la verifica tecnico-economica della proposta, finalizzata a valutarne la fattibilità.

Tale verifica include:

• Rivalutazione dell’importo del leasing

• Rivalutazione dei costi e degli introiti

• Revisione del progetto del Palazzetto e del Centro Natatorio

A oggi tale verifica non risulta pervenuta e inoltre, non è stata effettuata alcuna valutazione economico-finanziaria completa, rendendo quindi impossibile anche solo ipotizzare da quando decorreranno i 500 giorni previsti dalla procedura. A questi vanno poi aggiunti i tempi effettivi di costruzione delle strutture.

Alla luce di quanto sopra, appare ragionevole prevedere che i lavori non possano essere completati entro l’autunno 2027, periodo in cui si terrà la manifestazione. Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere

CHIEDE

A) Se i fatti sopra descritti corrispondano al vero e se tali informazioni siano a conoscenza della Giunta;

B) Se la Giunta abbia adottato – o intenda adottare – provvedimenti per garantire il rispetto dei tempi di progettazione e realizzazione del Palazzetto dello Sport e della piscina, in funzione dello svolgimento degli Open Masters Series 2027.

In caso contrario, se la Giunta abbia adottato o intenda adottare soluzioni alternative per garantire lo svolgimento delle discipline previste nella città di Como.

Como, 19 giugno 2025

Consigliere Comunale

Vittorio Nessi