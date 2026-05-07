Silvia Alberici nuova coordinatrice provinciale dei 5 Stelle comaschi: “Adesso maggiore radicamento e dialogo con la società civile”

Si è svolta oggi a Como la presentazione ufficiale della nuova coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle comasco, Silvia Alberici, nel corso di un incontro che ha rappresentato anche il lancio territoriale di “Nova – Parola all’Italia”, il grande percorso nazionale di ascolto e partecipazione promosso dal Movimento 5 Stelle in vista della costruzione del programma della futura coalizione progressista.

Accanto ad Alberici erano presenti Raffaele Erba (Coordinatore Provinciale uscente) e Federica Douglas Scotti (Referente del Gruppo Territoriale “Como e Lago”). Entrambi hanno sottolineato il valore del passaggio di consegne e la volontà di garantire continuità politica e organizzativa sul territorio comasco: “Silvia Alberici è una persona concreta e con una forte capacità di coinvolgimento. Siamo felici che sia lei a guidare questa nuova fase del Movimento sul territorio”. Nel suo intervento, Silvia Alberici ha delineato le priorità della nuova fase politica del Movimento 5 Stelle a Como: rafforzamento della presenza territoriale, coinvolgimento degli attivisti, apertura al dialogo con la società civile e maggiore radicamento nei comuni della provincia. “Credo profondamente nel lavoro di squadra, nell’ascolto e nella partecipazione – ha spiegato Alberici –. La politica deve tornare a mettersi nei panni delle persone e ad ascoltare concretamente bisogni, difficoltà e proposte”.

Al centro dell’incontro anche la presentazione di “Nova – Parola all’Italia”, iniziativa nazionale che coinvolgerà contemporaneamente oltre cento province italiane nel weekend del 16 e 17 maggio. Per il territorio comasco, l’appuntamento si terrà sabato 16 maggio presso Palazzo del Borgo, in piazza Santa Teresa 5 a Como.

L’evento sarà strutturato attraverso la metodologia “Open Space Technology”, un modello partecipativo già utilizzato in ambito sociale e organizzativo ma mai applicato prima in Italia da un movimento politico. I cittadini potranno proporre liberamente temi, partecipare a gruppi di lavoro e contribuire direttamente alla definizione delle priorità programmatiche della futura coalizione progressista.