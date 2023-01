Sondaggio elezioni regionali Lombardia: Fontana in testa. Ed è sempre boom per Fratelli d’Italia

A poco più di un mese dale prossime elezioni regionali in Lombardia, l’istituto Ipsos ha diffuso un nuovo sondaggio effettuato tra il 27 dicembre e il 3 gennaio.

Per quanto riguarda i partiti, si conferma in forma super Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni Fdi sfiora il 30 per cento, la Lega il 12.3, Forza Italia il 5.6 per un totale del centrodestra che arriva al 50,8.

A sinistra il Pd è dato al 17.9, il M5S il 7.9, le liste civiche collegato al 5, i Verdi al 4.5 per un totale del 35,1.

Per Moratti, Italia Viva-Azione all’8,2 (dunque in calo dalle politiche), le civiche al 5.9, altri di centro 4.6 per un totale del 17.2.

Infine i numeri sui candidati. Per Attilio Fontana è data una forchetta compresa tra 40.8-46.8%; Pierfrancesco Majorino 31-36; Letizia Moratti 17.5-20.5. Gli indecisi sono il 26 per cento.

I punti dunque di differenza medi sono dunque 9.3 tra Attilio Fontana e Pierfrancesco Majorino. Certo colpisce il potenziale – anche se solo sulla carta – della teorica e orami non più realizzabile unione tra centrosinistra e terzo polo.