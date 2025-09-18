Ticino, il volto del deputato leghista su volantini con la scritta Brigate Rosse

Inquietante episodio in Canton Ticino, denunciato dal deputato della Lega dei Ticinesi Lorenzo Quadri.

Sulle pareti di una pensilina del bus, infatti, sono apparsi alcuni volantini neri con la scritta Brigate Rosse e la classica stella a 5 punte cerchiat. Al centro il volto proprio di Quadri, quasi a echeggia la tristemente famosa immagine del 1978 di Aldo Moro ai tempi della prigionia nel covo romano dei terroristi. Un fotomontaggio, naturalmente, ma come minimo di cattivo guasto.

“Qualche buontempone – ha segnalato Quadri – ha pensato bene di usare la mia faccia per fare volantini con la scritte Brigate Rosse, con cui imbrattare una fermata del bus”.

“Qui qualcuno è davvero fuori come un balcone – ha concluso l’esponente della Lega dei ticinesi – oltre ad avere molto tempo da perdere”.