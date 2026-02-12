In centro storico a Como il ristorante dove la cucina è arte stellata Michelin: una serata col genio, il menu

Il fascino delle Serate Stellate firmate Duomo srl torna a illuminare il centro di Como con un nuovo appuntamento dedicato all’alta cucina contemporanea.

Venerdì 20 febbraio, infatti, il ristorante Méditerranée di Piazza Volta ospiterà una serata dal titolo evocativo La forma del gusto, affidata ancora una volta alla sensibilità e alla visione di uno degli interpreti più interessanti della scena gastronomica internazionale: lo chef Terry Giacomello.

Nato in Friuli, Giacomello ha costruito il proprio percorso professionale attraversando alcuni dei templi mondiali della cucina d’avanguardia con esperienze che lo hanno portato in Francia, Spagna, Brasile e Danimarca, prima del ritorno in Italia, dove ha dato forma a una cucina personale, riconoscibile, capace di unire in un equilibrio perfetto memoria e innovazione, rigore tecnico e libertà creativa. Un percorso premiato con due Stelle Michelin, ma soprattutto con una visione gastronomica coerente, profonda e mai autoreferenziale.

E il menu pensato per la serata del 20 febbraio è un racconto che procede per equilibri e contrasti, mettendo al centro la materia prima e la sua trasformazione, la forma appunto, come espressione del gusto.

Ad aprire il percorso è l’Ostrica con rapa rossa, yogurt magro e pepe limonato, un piatto che gioca su freschezza e profondità. La sapidità marina dell’ostrica si intreccia con la dolcezza terrosa della rapa rossa, mentre lo yogurt alleggerisce la struttura e il pepe al limone introduce una nota agrumata e vibrante, capace di pulire il palato e prepararlo ai passaggi successivi.

Segue la Tartare di pomodoro con avocado, uova di salmone e germogli di alfa alfa, una composizione che parla di equilibrio e delicatezza. Il pomodoro, tagliato a coltello, conserva tutta la sua naturale freschezza, ammorbidita dalla cremosità dell’avocado e impreziosita dalle uova di salmone, che portano sapidità e profondità, mentre i germogli aggiungono una nota vegetale e croccante.

Il primo piatto entra in una dimensione più intensa con i Paccheri mantecati e affumicati nel succo di prezzemolo con gamberi e salsiccia. Qui la tecnica emerge con decisione: la mantecatura avvolgente al prezzemolo, l’affumicatura leggera, la dolcezza dei gamberi e il carattere della salsiccia costruiscono un piatto complesso ma equilibrato, dove ogni elemento trova il proprio spazio senza sovrapporsi.

Il percorso prosegue con il Trancio di salmone su zuppa d’olio di oliva e arance impanate, un piatto che unisce morbidezza e contrasto. Il salmone, succoso e preciso nella cottura, si adagia su una vellutata di olio extravergine che ne esalta la struttura, mentre le arance impanate introducono una nota fresca e croccante, capace di sorprendere e rinnovare il gusto.

A chiudere la serata è la Bavarese al caramello con gelato ai lamponi e aceto balsamico di Modena, un dessert che lavora sulla stratificazione delle sensazioni. La dolcezza setosa del caramello dialoga con l’acidità del lampone e con la profondità aromatica dell’aceto balsamico, in un finale misurato, elegante e persistente.

La forma del gusto si conferma così come un nuovo capitolo del progetto Serate Stellate: un’esperienza che racconta la cucina come linguaggio e gesto, dove ogni piatto diventa espressione di una visione chiara e consapevole. E ancora una volta, il Méditerranée si propone come spazio capace di accogliere e valorizzare appuntamenti di alto profilo, in cui la cucina d’autore incontra un’idea di ospitalità attenta e contemporanea.

La forma del gusto

con lo Chef Terry Giacomello

Venerdì 20 febbraio 2026

Ristorante Méditerranée

Piazza Volta, 29 – Como

Degustazione di cinque portate – 90 € a persona

Prenotazioni chiamando il numero 031 2495414