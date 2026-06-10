Meet Med attiva il primo corso ECM: il centro medico diventa anche punto di riferimento per la formazione sanitaria

Como, 3 giugno 2026 – Meet Med, Ambulatorio Polispecialistico e Centro Diagnostico con sede a Como Camerlata, annuncia l’attivazione del suo primo corso ECM dedicato al personale sanitario, confermando il proprio impegno non solo nella prevenzione e nella diagnosi precoce, ma anche nella formazione continua dei professionisti della salute.

Il primo appuntamento formativo sarà dedicato alla prevenzione del tumore gastrico, tema di grande rilevanza clinica e sanitaria, e si svolgerà presso la sede di Meet Med Como, in Via Antonio Magni 54 in data 17 giugno 2026 dalle ore 18.30 alle ore 22.15. L’evento, accreditato ECM, offrirà ai partecipanti un percorso di aggiornamento scientifico multidisciplinare, con il contributo di specialisti ed esperti del settore medico, diagnostico e tecnologico.

Dopo aver sviluppato percorsi di screening e introdotto tecnologie innovative orientate alla cura preventiva dei pazienti, Meet Med amplia così la propria missione: diventare un punto di riferimento anche nella formazione del personale medico e sanitario, contribuendo alla crescita delle competenze professionali e al miglioramento della qualità dell’assistenza.

“Crediamo che la prevenzione passi non solo attraverso strumenti diagnostici avanzati e percorsi dedicati ai pazienti, ma anche attraverso la formazione continua dei professionisti sanitari”, dichiara la Dott.ssa Radice Direttore Sanitario di Meet Med. “Un personale aggiornato, preparato e consapevole rappresenta una risorsa fondamentale per garantire servizi sempre più efficienti, tempestivi e orientati al benessere della persona”.

Il corso affronterà diversi aspetti legati alla prevenzione del tumore gastrico: dal ruolo della chirurgia alla corretta alimentazione, dall’identificazione dei fattori di rischio alla sorveglianza delle lesioni precancerose, fino alle nuove prospettive offerte dalla fisica, dalle nanotecnologie e dalle tecnologie di breath test per la diagnosi non invasiva.

Con questa iniziativa, Meet Med rafforza il proprio posizionamento come realtà sanitaria innovativa, capace di integrare prevenzione, diagnosi, tecnologia e formazione in un unico modello di cura. L’obiettivo è contribuire concretamente alla costruzione di una sanità più efficace, moderna e vicina ai bisogni dei pazienti.

Informazioni sull’evento

Il corso ECM “Prevenzione del tumore gastrico” è rivolto a Medici Chirurghi, Biologi, Dietisti e Tecnici sanitari di laboratorio biomedico. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria online.

ISCRIZIONI APERTE: CLICCA QUI

https://labormedical.it/corso/CRS-2069

L’evento è realizzato con il contributo non condizionante di NanoTech Analysis e con il patrocinio di Regione Lombardia e Erone Onlus