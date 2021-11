Elezioni Como: Bartolich non è solo in campo, lo scuote pure: “Torniamo alla professionalità della politica, basta giovani e belli che aumentano i problemi”

L’antefatto è noto: un articolo del renzianissimo Alberto Gaffuri che rispondeva seccamente alle obiezioni sulla possibile candidatura bis di Maurizio Traglio a sindaco; un commento a quel pezzo di Gioele (nickname di un lettore attentissimo alle vicende politiche della città e soprattutto informatissimo) con contenuti non proprio teneri verso un’altra possibile candidata del centrosinistra, ossia Adria Bartolich; la replica della stessa Bartolich che, nel ribattere al commentatori, sostanzialmente confermava la disponibilità al ritorno nell’agone in prima linea, sebbene ancora senza una decisione definitiva (né sua, né della coalizione).

Nel batti e ribatti, Bartolich è nuovamente intervenuta.

E, come sempre, le parole dell’ex parlamentare ed ex segretaria provinciale della Cisl sono tutt’altro che banali. Se non altro perché affrontano uno dei grandi nodi – in ogni schieramento – sulla scelta dei possibili primi cittadini: l’estrazione civica che negli ultimi lustri tanti sostenitori ha trovato e di contro – a fronte anche di risultati non memorabili dei campioni o mediani della società civile – un ritorno alla scelta di profili politicamente formati, non alieni a un contesto e a macchine amministrative tutt’altro che facili da domare quando non le si conosce.

E Bartolich – che tutto è tranne che un’aliena rispetto al mondo politico e amministrativo – non ha dubbi: “Bisogna ritornare alla professionalità della politica, non nel senso carriera ma alla politica di peso, della serietà, della preparazione culturale vera, non il ricavato degli stralci di wikipedia , quella che fa vedere i problemi nella loro complessità, che coglie i nessi tra le cose e non si accontenta degli slogan. Quando la politica era davvero credibile e popolare non aveva bisogno di involgarirsi. Arrivava alle persone con i contenuti. Ripartiamo da qui”.

E ancora: “E’ l’idea quanto mai discutibile, ma che negli ultimi anni si è affermata con forza, per la quale basta metterne lì uno giovane, meglio se sconosciuto, con una bella immagine, e i problemi si risolvono da sé. L’abbiamo visto, non è così. I problemi si sono moltiplicati”.

Di seguito, l’intervento integrale di Adria Bartolich, apparso, come detto, nel dibattito legato all’articolo che abbiamo allegato sopra.