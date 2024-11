Nella professione che qui nessuno vuole più fare, in Svizzera si guadagna fino a 3,5 milioni l’anno

Mentre in Italia gli ospedali pubblici e ancor più gli ambulatori vivono una drammatica assenza di ricambio generazionale tra i medici (tanto che il governo ha appena annunciato l’intenzione di voler assumere 10mila professionisti indiani), con inevitabili carenze gravissime locale anche a Como, in Svizzera – almeno a livello ospedaliero – gli stipendi dei camici bianchi possono arrivare a cifre veramente stellari, se viste dal nostro Paese (ma, come sempre, va tenuto presente il costo della vita generale nella Confederazione, estremamente più alto).

Ad ogni modo, qualche tempo fa il SonntagsZeitung ha reso noto che in Svizzera un centinaio di medici in posizioni di vertice guadagna più di un milione di franchi annui. Anzi, nel dettaglio, il primo della lista sfiorerebbe i 3,5 milioni.

Come specifica anche la Rsi, va tenuto presente che in linea di massima di deve parlare di stime perché ogni ospedale comunica in maniera differente il reddito dei propri dipendenti. Ma i dati certificati, per così dire, non mancano. Nel Canton Berna, per esempio, dove gli ospedali devono per contratto rendere noto al cantone gli stipendi dei loro primari e ne 2022 6 medici avevano un salario annuo tra i 600.000 e 700.000 franchi.

Meglio ancora va ai camici bianchi dell’ospedale universitario di Basilea, con buste paga pari a 850.000 franchi, come ha riferito un portavoce.

Stando al SonntagsZeitung, combinando gli stipendi di tutti i medici ospedalieri si raggiunge una spesa totale di 4,3 miliardi di franchi. E per molti ospedali gli stipendi dei dottori rappresentano circa un quinto dei costi a cui devono far fronte.

Una spesa importante anche per l’assistenza sanitaria di base: nel 2022 i costi ammontavano a 37,7 miliardi di franchi, il 22,8% dei quali andava a coprire il salario dei medici.

Negli ultimi anni il mondo politico si è mosso in diversi cantoni introducendo tetti salariali nel settore ospedaliero. Un esempio lo offre il canton Vaud, dove è stato fissato un limite di 550.000 franchi annui per il salario dei medici. A Zurigo sono state implementate misure simili, dove il consiglio cantonale ha posto la linea rossa sul milione di franchi.