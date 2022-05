Como e provincia: tac, mammografie, risonanze nei festivi e fino a mezzanotte anche a giugno. Come prenotare

Da domani 20 maggio sarà possibile prenotare i nuovi appuntamenti messi a disposizione da Asst Lariana per le prestazioni di diagnostica nel mese di giugno. La sperimentazione, così come indicato da Regione Lombardia, ha preso il via nel mese di maggio e ha come obiettivo l’ampliamento dell’offerta delle prestazioni sanitarie ambulatoriali nei giorni festivi, nella fascia pomeridiana dei giorni pre-festivi e nella fascia oraria serale dei giorni feriali. Così come per il mese di maggio, il “pacchetto” di proposte prevede una distribuzione dell’offerta sui presidi ospedalieri di Cantù e di Menaggio, di San Fermo e di via Napoleona. La sperimentazione è applicata alle prestazioni di diagnostica per immagini quali Tac, mammografie e risonanze magnetiche.

Nei giorni festivi sono stati messi a disposizione appuntamenti nelle domeniche 5 e 12 giugno all’ospedale di Cantù dalle 9 alle 13, nelle domeniche 19 e 26 giugno all’ospedale Sant’Anna sempre dalle 9 alle 13.

Per la fascia pomeridiana dai giorni pre-festivi si potrà prenotare per sabato 4 giugno in via Napoleona dalle 14 alle 19, sabato 11 giugno all’ospedale di Cantù dalle 14 alle 18, sabato 18 giugno in via Napoleona dalle 14 alle 19, sabato 25 giugno all’ospedale Sant’Anna dalle 14 alle 18.

Per la fascia oraria serale dei giorni feriali il personale sarà a disposizione lunedì 6 giugno all’ospedale di Menaggio dalle 20 alle 24, martedì 21 giugno all’ospedale di Cantù dalle 20 alle 24, lunedì 27 giugno all’ospedale di Menaggio dalle 20 alle 24.

Come effettuare la prenotazione Per la prenotazione della prestazione, per la quale serve come sempre l’impegnativa del medico curante, il codice fiscale e la tessera sanitaria, il cittadino può fare riferimento ai consueti canali:

telefonando al call center regionale (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, esclusi i festivi, chiamando l’800.638.638, numero verde gratuito da rete fissa, oppure lo 02/999599 da rete mobile a pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario);

utilizzando i servizi di prenotazione online (prenotasalute. regione.lombardia.it/ prenotaonline/)

regione.lombardia.it/ prenotaonline/) utilizzando l’App Salutile Prenotazioni, attraverso il proprio cellulare (l’App è disponibile per tutti i dispositivi con sistema operativo iOS e Android ed è scaricabile gratuitamente da App Store di Apple e Google Play);

in farmacia;

negli sportelli Cup delle singole strutture sanitarie.

Come effettuare il pagamento Il cittadino/assistito deve versare la quota di partecipazione alla spesa (cosiddetto ticket sanitario) se dovuta. Il pagamento della prestazione può essere effettuato on-line con il sistema PagoPa, scegliendo una tra queste modalità:

online dal sito prenotasalute. regione.lombardia.it e direttamente anche dal Fascicolo sanitario fascicolosanitario.regione. lombardia.it;

dall’App SALUTILE Prenotazioni;

online con i siti di home banking (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);

in banca;

agli sportelli bancomat abilitati;

nei punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;

negli uffici postali;

agli sportelli CUP e/o alle macchinette riscuotitrici delle strutture sanitarie.

Effettuato il pagamento viene rilasciata una ricevuta che il cittadino dovrà presentare il giorno della prestazione. I pagamenti dovranno necessariamente essere effettuati nei giorni precedenti l’appuntamento, poichè solo lo sportello all’ospedale Sant’Anna sarà aperto anche la sera e i festivi.