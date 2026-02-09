L’ospedale di Como e quell’associazione che è una carezza d’amore per i pazienti: rinnovata l’intesa

L’Ospedale Valduce e l’Associazione di volontariato A.MA.TE ODV hanno rinnovato oggi la convenzione che disciplina la presenza dei volontari all’interno della struttura ospedaliera, confermando una collaborazione avviata nel 2023 e ritenuta preziosa sia per i pazienti e sia per gli operatori.

La convenzione regola le attività svolte dai volontari a sostegno dell’utenza, con particolare riferimento ai servizi di accoglienza, ascolto e umanizzazione nei principali punti di accesso dell’Ospedale, tra cui il Pronto Soccorso e i Poliambulatori SSN. e progettualità vengono condivise e validate congiuntamente dall’Ospedale e dall’Associazione, nel rispetto delle indicazioni di Regione Lombardia che riconoscono il ruolo strategico del volontariato nel migliorare la qualità dell’esperienza di cura e nel favorire una relazione più umana tra cittadini e servizi sanitari.

Il rinnovo della convenzione conferma l’impegno comune nel promuovere un ambiente accogliente, capace di offrire supporto non solo clinico ma anche relazionale e informativo. La presenza dei volontari rappresenta infatti un aiuto concreto per i pazienti e i loro familiari nei momenti di maggiore fragilità, e costituisce al tempo stesso un sostegno importante per gli operatori sanitari, che possono contare su una collaborazione attenta e rispettosa delle competenze professionali. L’Ospedale Valduce esprime profonda gratitudine all’Associazione A.MA.TE e ai suoi numerosi volontari per la disponibilità, la sensibilità e la continuità del loro impegno.

La collaborazione con il mondo del volontariato, radicata nella storia del Valduce, continua a rappresentare un valore aggiunto essenziale per la comunità e un elemento qualificante del percorso di cura. L’Associazione A.MA.TE per la continuità del proprio impegno solidale è sempre alla ricerca di nuovi volontari: coloro che fossero interessati ad aderire o ad avere informazioni sulle sue attività possono inviare una mail all’indirizzo info@amate.it o contattare i numeri telefonici 3271311958 / 3278607090.