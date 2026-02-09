Whatsapp Facebook-f Instagram

Bruna Dimaria, Bruna Dimaria, Alessandro Martinelli
Attualità, Sanità

L’ospedale di Como e quell’associazione che è una carezza d’amore per i pazienti: rinnovata l’intesa

  • 13:47

L’Ospedale Valduce e l’Associazione di volontariato A.MA.TE ODV hanno rinnovato oggi la convenzione che disciplina la presenza dei volontari all’interno della struttura ospedaliera, confermando una collaborazione avviata nel 2023 e ritenuta preziosa sia per i pazienti e sia per gli operatori.

La convenzione regola le attività svolte dai volontari a sostegno dell’utenza, con particolare riferimento ai servizi di accoglienza, ascolto e umanizzazione nei principali punti di accesso dell’Ospedale, tra cui il Pronto Soccorso e i Poliambulatori SSN. e progettualità vengono condivise e validate congiuntamente dall’Ospedale e dall’Associazione, nel rispetto delle indicazioni di Regione Lombardia che riconoscono il ruolo strategico del volontariato nel migliorare la qualità dell’esperienza di cura e nel favorire una relazione più umana tra cittadini e servizi sanitari.

Como ingresso su via Dante dell’ospedale Valduce

Il rinnovo della convenzione conferma l’impegno comune nel promuovere un ambiente accogliente, capace di offrire supporto non solo clinico ma anche relazionale e informativo. La presenza dei volontari rappresenta infatti un aiuto concreto per i pazienti e i loro familiari nei momenti di maggiore fragilità, e costituisce al tempo stesso un sostegno importante per gli operatori sanitari, che possono contare su una collaborazione attenta e rispettosa delle competenze professionali. L’Ospedale Valduce esprime profonda gratitudine all’Associazione A.MA.TE e ai suoi numerosi volontari per la disponibilità, la sensibilità e la continuità del loro impegno.

La collaborazione con il mondo del volontariato, radicata nella storia del Valduce, continua a rappresentare un valore aggiunto essenziale per la comunità e un elemento qualificante del percorso di cura. L’Associazione A.MA.TE per la continuità del proprio impegno solidale è sempre alla ricerca di nuovi volontari: coloro che fossero interessati ad aderire o ad avere informazioni sulle sue attività possono inviare una mail all’indirizzo info@amate.it o contattare i numeri telefonici 3271311958 / 3278607090.

