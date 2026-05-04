Ospedale Erba, quando la cura diventa amore: massaggi e consulenze make-up per le pazienti oncologiche

Prende il via presso l’Ospedale di Erba un nuovo progetto dedicato al benessere dei pazienti oncologici, con particolare attenzione alle pazienti. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità del tempo trascorso in ospedale, trasformando i momenti di attesa tra esami e terapie in occasioni di cura, sollievo e serenità.

A partire da settembre, grazie alla collaborazione con estetiste professioniste specializzate, vengono offerti trattamenti mirati – come massaggi viso, mani e piedi, oltre a consulenze di make-up correttivo – nella fascia oraria compresa indicativamente tra le 9:30 e le 11:00. Le attività sono svolte da volontarie appositamente formate e si tengono sempre sotto la supervisione e il coordinamento del personale medico e infermieristico.

Il progetto rappresenta un passo concreto nell’attenzione al benessere psicofisico delle pazienti oncologiche, contribuendo a ridurre lo stress e l’ansia legati ai percorsi di cura e offrendo momenti di “coccola” e spensieratezza in un contesto particolarmente delicato.

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo e alla collaborazione di Confartigianato Como e CNA Lombardia, che supportano la formazione delle volontarie coinvolte nel progetto.

“Questo progetto rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno a prenderci cura della persona nella sua interezza, non solo dal punto di vista clinico ma anche umano ed emotivo», ha dichiarato Vincenzo Trovato Direttore Generale dell’Ospedale di Erba. «Offrire momenti di sollievo durante il percorso oncologico significa contribuire concretamente al benessere complessivo delle pazienti”.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di questa iniziativa attraverso la formazione di professioniste qualificate», hanno sottolineato Virgilio Fagioli, Vice-Presidente Vicario di Confartigianato Imprese Como e Mariangela Rubino, Presidente della categoria Estetica di Confartigianato Imprese Como – “Il valore dell’artigianato si esprime anche nella capacità di mettere competenze al servizio della comunità, in particolare in ambiti così sensibili”.

“Questa collaborazione dimostra come il lavoro di rete tra enti e istituzioni possa generare progetti ad alto impatto sociale», ha aggiunto Maria Cristina Meroni, Presidente del settore Benessere di CNA Lombardia.

“Mettere a disposizione professionalità e competenze per il benessere delle pazienti oncologiche è per noi motivo di grande soddisfazione”. La presentazione ufficiale si è tenuta stamattina nel corso di un incontro durante il quale sono stati illustrati nel dettaglio obiettivi, modalità operative e benefici dell’iniziativa. All’incontro erano presenti per Regione Lombardia Alessandro Fermi e Marisa Cesana. Un progetto che mette al centro la persona, affiancando alle cure mediche un’attenzione concreta alla dimensione emotiva e relazionale del percorso oncologico.