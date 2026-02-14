COMO-FIORENTINA La cronaca della partita in diretta

COMO-FIORENTINA 0-0

Marcatori:

Como (4-2-3-1):Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Alex Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Smolcic, Diego Carlos, Van Der Brempt, Alberto Moreno, Caqueret, Sergi Roberto, Lahdo, Addai, Jesus Rodriguez, Morata.

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Brescianini, Mandragora, Solomon; Kean. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Gosens, Comuzzo, Balbo, Kouadio, Forini, Fazzini, Ndour, Fabbian, Piccoli.

Arbitro: Matteo Marchetti

PRIMO TEMPO

Minuto 24: Kuhn aspetta la sovrapposizione di Vojvoda e lo manda al cross. Parisi mura il tentativo del numero 31 del Como e guadagna anche fallo.

Minuto 22: la partita rimane bloccata. La Fiorentina è molto attenta a non lasciare spazi ai lariani e sta interpretando la gara in maniera guardinga. Gli uomini di Fabregas non si sono ancora accesi.

Minuto 19: Nico Paz si ritaglia lo spazio per far girare il mancino da fuori: De Gea blocca.

Minuto 18: azione insistita della Fiorentina. Fagioli lotta al limite dell’area con Nico Paz e Baturina e riesce a far arrivare la palla a Harrison. L’ex Leeds sposta la palla sul mancino ma scentra il tiro non creando problemi a Butez.

Minuto 15: Ranieri stacca di testa ma non trova la porta.

Minuto 14: traversone a rientrare di Harrison alla ricerca di Brescianini. Vojvoda con la testa allunga in angolo: primo corner per la Viola.

Minuto 12: Parisi si lancia in avanti dopo aver fermato Kuhn sull’out di destra. Ramon però gli taglia la strada e si appoggia da Butez facendo ripartire il Como.

Minuto 9: Baturina si libera bene al limite dell’area, ma Mandragora lo stoppa e gli nega la possibilità di tirare verso lo specchio.

Minuto 7: colpo al petto subito da Mandragora. Gioco momentaneamente fermo.

Minuto 4: palla di Perrone che pesca il taglio di Alex Valle alle spalle di Dodò. Il terzino spagnolo non riesce a trovare spazio per calciare e non ha compagni a rimorchio. L’azione era comunque nata da una posizione irregolare del giocatore del Como.

Minuto 1: subito Como!! Nico Paz sfrutta lo scivolone di Parisi e si invola sulla fascia destra. Il suo cross sbatte su Pongracic che per poco non beffa De Gea. Partenza a razzo dei padroni di casa.

Como-Fiorentina è stata definita da Fabregas la partita più importante della stagione. La sfida del Sinigaglia, infatti, è a dir poco fondamentale per tutte e due le formazioni. I lariani hanno l’obbligo di tornare alla vittoria dopo il pareggio contro l’Atalanta per mettere pressione a Roma e Juventus e tenere a distanza debita le inseguitrici. I viola, invece, sono alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza. Gli uomini di Vanoli si trovano a meno tre dal Lecce quart’ultimo e hanno bisogno di invertire la rotta per provare a risalire la classifica che, al momento, fa davvero paura. Servirà dunque un grande Como per battere una squadra forte, ma spaventata e priva di fiducia come la Fiorentina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

COMO

Fabregas ruota come al solito gli uomini a sua disposizione.

In porta c’è Butez.

Sulla destra come terzino torna Vojvoda . In mezzo alla difesa Kempf vince il ballottaggio con Diego Carlos e affianca Ramon. Alex Valle presidia la fascia sinistra.

. In mezzo alla difesa vince il ballottaggio con Diego Carlos e affianca Ramon. Alex Valle presidia la fascia sinistra. In mediana solito tandem: Perrone-Da Cunha.

In avanti c’è la sorpresa Kuhn. Insieme al tedesco giocano Baturina e Nico Paz. Douvikas è l’unica punta.

