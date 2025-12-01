All’inaugurazione delle Olimpiadi in Lombardia o avere uno smartphone top gratis: con questo supermercato

La corsa ai regali di Natale si arricchisce di un premio straordinario: Esselunga ha dato il via oggi al suo attesissimo Concorso di Natale 2025, che mette in palio ben 100 biglietti per la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

L’iniziativa, una delle più ricche della grande distribuzione, è scattata ufficialmente lunedì 1° dicembre e terminerà il 24 dicembre, la Vigilia di Natale. Il montepremi Esselunga complessivo sfiora i 14 milioni di euro ($13.822.000$).

I premi principali: dalle Olimpiadi alla tecnologia

Il “Grande Premio Finale” è rappresentato dai 100 biglietti Milano-Cortina 2026 (inclusa una partita di hockey femminile) per assistere all’evento inaugurale dei Giochi Olimpici. L’estrazione avverrà entro venerdì 30 gennaio 2026 tra tutti i possessori di Carta Fidaty che hanno partecipato al concorso.

Ma l’estrazione non è l’unica via per vincere. Il concorso Esselunga prevede anche ricchi premi a vincita immediata:

Gratta e Vinci Esselunga: In palio 5.000 Samsung Galaxy S25 , 2.000 Galaxy Tab, 16.000 Galaxy Buds3 e 60.000 powerbank Samsung.

Lotteria Istantanea: Verranno assegnati oltre 42.000 magnum di prosecco “Il Fresco” Villa Sandi e 18.000 cofanetti Esserbella.

Come partecipare al Concorso Esselunga 2025

La formula di partecipazione rimane quella tradizionale e legata alla Carta Fidaty:

Requisiti: Ogni $30$ euro di spesa o $50$ Punti Fragola accumulati su un unico scontrino, effettuando acquisti nei negozi Esselunga, nelle profumerie eb o online. Modalità di Vincita: Ogni scontrino dà diritto sia a una cartolina “Gratta e Vinci” con cui tentare la vincita immediata di prodotti tech, sia a una partecipazione all’estrazione finale dei biglietti Esselunga Olimpiadi. Premio Istantaneo alla Cassa: Lo stesso scontrino permette anche di concorrere all’estrazione istantanea di magnum e cofanetti, assegnati al primo cliente che passa la Carta Fidaty dopo l’orario stabilito per l’assegnazione del premio.

Dettagli sui biglietti per Milano-Cortina 2026

I fortunati vincitori dei biglietti Olimpiadi Esselunga saranno contattati tramite messaggio sullo scontrino e posta elettronica. I ticket saranno esclusivamente digitali e gestiti tramite l’app ufficiale di Milano Cortina 2026, con il QR Code di accesso che si attiverà solo poche ore prima dell’inizio dell’evento.