Altro ponte festivo in Svizzera, altre giornate di delirio sulla A9. Ecco cosa c’è da sapere

In occasione della festività della Pentecoste, che si celebra in Svizzera lunedì 25 maggio, per agevolare i flussi di traffico in uscita dall’Italia saranno adottati provvedimenti temporanei per il transito dei veicoli e sarà previsto, da parte della Direzione di Tronco di Milano e del Compartimento di Polizia Stradale, un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, come di consueto, sarà chiusa la dogana commerciale di Ponte Chiasso, per l’intera giornata.

In vista della riapertura alle ore 5:00 di martedì 26 maggio, e al fine di evitare possibili accodamenti tra lo svincolo di Como Centro e il confine svizzero dovuti ai mezzi pesanti fermi dalle prime ore della notte in attesa della ripresa delle attività della dogana, è stato definito, in accordo con il Compartimento Polizia Stradale della Regione Lombardia e con il supporto degli enti territoriali della Polizia di Como, un provvedimento di regolamentazione della circolazione per consentire ai veicoli leggeri di transitare prioritariamente grazie all’installazione di una deviazione di carreggiata.

Tale configurazione permetterà inoltre di modulare il passaggio dei mezzi pesanti accumulati tra Lomazzo nord e Como Grandate. Si fa presente che, nella giornata di martedì 26, è atteso un aumento dei tempi di attraversamento del confine italo-svizzero da parte dei veicoli pesanti, in considerazione del passaggio, nel territorio del Canton Ticino Svizzero, della sedicesima tappa del Giro d’Italia “Bellinzona-Carì”, il cui percorso si snoda parallelamente all’Autostrada A2 in territorio elvetico.

Al fine di evitare che si creino accodamenti in corrispondenza delle gallerie autostradali vicine al confine svizzero, saranno adottati temporaneamente i seguenti provvedimenti sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, dalle 4:00 alle 14:00 di martedì 26 maggio, e comunque fino al termine delle regolamentazioni del traffico:

-chiusura Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso. In alternativa, si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina;

-chiusura Fino Mornasco, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli: in entrata verso Lainate: Lomazzo nord; in entrata verso Chiasso: percorrere la viabilità ordinaria verso Chiasso, fino a raggiungere la dogana cittadina; in ulteriore alternativa, entrare allo svincolo di Como Centro;

-in uscita Lainate: Lomazzo nord, al km 25+400; in uscita da Chiasso: Como Centro; chiusura, per chi proviene da Lainate, del Ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como. In alternativa, si consiglia di proseguire verso Chiasso e uscire allo svincolo di Como Centro.

Per tutto il periodo delle attività è stato previsto, dalla Direzione di Tronco di Milano, un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica e l’attivazione di un presidio dedicato al soccorso meccanico.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.