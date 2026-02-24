Lombardia, attenzione sulla trafficatissima autostrada: otto mesi di disagi sicuri e corsie ridotte verso Milano

Si preannuncia una fase complessa per la circolazione lungo l’autostrada A8. Dopo i rinvii dei mesi scorsi, il piano di ammodernamento dell’arteria che collega Varese a Milano è entrato ufficialmente nel vivo lunedì 23 febbraio.

Il tratto autostradale all’altezza di Gallarate subisce infatti una drastica modifica della viabilità, con pesanti ripercussioni sui flussi di traffico diretti verso il capoluogo lombardo.

Restringimento di carreggiata: da tre a due corsie

L’elemento di maggiore criticità per i pendolari riguarda la capacità viaria nel tratto successivo al casello gallaratese, in direzione Milano. Per un periodo stimato in otto mesi, la carreggiata passerà dalle consuete tre corsie a sole due corsie disponibili.

Autostrade per l’Italia ha confermato che, sebbene il cantiere occupi stabilmente una parte della sede stradale, la continuità del transito sarà garantita su due corsie. L’obiettivo è mitigare, per quanto possibile, i disagi in un punto nevralgico dove convergono i flussi provenienti da Varese e quelli dal ramo Genova / Gravellona Toce (A26).

Chiusura dello svincolo di Gallarate e percorsi alternativi

Parallelamente alla riduzione delle corsie, il piano d’intervento prevede una modifica sostanziale per l’accessibilità locale: lo svincolo di Gallarate in ingresso verso Milano rimarrà chiuso per circa quattro mesi.

Questa tempistica rappresenta un miglioramento rispetto alle previsioni iniziali, che ipotizzavano uno stop di dieci mesi; la riduzione è stata ottenuta grazie a un’ottimizzazione delle fasi di cantiere concordata durante i Comitati Operativo Viabilità con le amministrazioni locali.

Sebbene la chiusura dello svincolo impatti su diverse categorie di utenti, molti automobilisti gallaratesi sono già abituati a utilizzare la superstrada 336 “della Malpensa”. L’itinerario alternativo ufficiale consigliato da Autostrade per l’Italia prevede infatti:

Transito urbano su viale Lombardia ;

; Passaggio dal cavalcavia della Mornera e via Buonarroti;

e via Buonarroti; Percorrenza del Sempione fino all’innesto sulla SS336 in direzione A8.

Le ragioni del cantiere: barriere antirumore e sicurezza

L’intervento è finalizzato al completamento della riqualificazione delle barriere antirumore. Le opere seguono una nuova tipologia costruttiva, ridefinita a seguito di una specifica sentenza giudiziaria. Con l’avvio di questa fase a Gallarate, si apre l’ultimo capitolo di un’opera che ha già interessato i territori di Cassano Magnago e Cavaria con Premezzo e che è stata programmata per partire subito dopo la conclusione della parentesi olimpica.

Data la riduzione della capacità stradale, si raccomanda agli utenti di monitorare costantemente i tempi di percorrenza e di prevedere possibili rallentamenti, in particolare nelle ore di punta, a causa del “collo di bottiglia” creato dal passaggio a due corsie.