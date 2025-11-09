Lombardia, nasce il maxi quartiere da 80 milioni di euro: negozi, piazza, appartamenti e parcheggi sotterranei

Dopo dieci lunghi anni di attese, difficoltà e promesse, il Comune di Bergamo ha finalmente annunciato la data ufficiale per l’inizio dei lavori di riqualificazione dell’area dell’ex Caserma Montelungo-Colleoni: si parte il 12 novembre.

Palazzo Frizzoni, con un comunicato stampa diffuso ieri, sabato 8 novembre, ha rotto un periodo di tensione e incertezza che aleggiava sul progetto. L’annuncio arriva a pochi mesi di distanza dalla cerimonia per la posa della prima pietra, tenutasi lo scorso 10 luglio. Quell’evento, che doveva segnare un nuovo inizio, vide la partecipazione di numerose personalità istituzionali, tra cui la sindaca Elena Carnevali, l’ex primo cittadino ora eurodeputato Giorgio Gori, gli assessori regionali Paolo Franco e Claudia Terzi, l’assessore comunale, e il rettore Sergio Cavalieri, oltre alle maestranze coinvolte. Nonostante le firme sul blocco simbolico, nessun operaio, gru o ruspa era apparso nell’area da allora.

Dettagli finanziari e cronoprogramma

Il progetto di riqualificazione, il cui valore complessivo è di circa ottanta milioni di euro, ha trovato un assetto finanziario pochi giorni fa. L’Università di Bergamo e Redo Sgr hanno sottoscritto un contratto di acquisto di cosa futura per un valore che supera i trenta milioni di euro. Redo Sgr ha agito per conto del Fondo Ex Caserme Montelungo-Colleoni, costituito da Cdp Real Asset Sgr, Comune di Bergamo e Fondazione Cariplo, con il supporto finanziario di Intesa Sanpaolo. A supporto diretto dell’Ateneo, si aggiunge un contributo cruciale di quindici milioni di euro dalla Regione Lombardia.

A partire dalla prossima settimana, si avvieranno le operazioni propedeutiche. Dopo la preparazione del cantiere, inizieranno le opere di “strip out” – ovvero la demolizione selettiva che rimuove tutto eccetto le strutture portanti – affidate all’impresa Nikolli di Fara Gera d’Adda. Seguiranno le demolizioni interne vere e proprie, già concordate con la Soprintendenza, per poi dare il via alla ricostruzione nella tarda primavera. Il cronoprogramma prevede il completamento dell’intero intervento nell’estate del 2028, a condizione che non si verifichino ulteriori e significativi intoppi.

Il nuovo quartiere universitario e urbano

L’imponente intervento trasformerà i 25mila metri quadrati dell’area in un moderno e strategico quartiere urbano, destinato a funzioni universitarie, formative e pubbliche per il capoluogo orobico. Il piano prevede:

Uno studentato per il diritto allo studio con 282 posti letto nella Montelungo.

nella Montelungo. Una residenza universitaria convenzionata, aperta a tutti gli studenti, con circa 170 posti letto nella Colleoni.

nella Colleoni. Oltre novecento posti a sedere distribuiti in nuove aule didattiche.

distribuiti in nuove aule didattiche. Una grande piazza pubblica .

. Parcheggi sotterranei (sia pubblici che privati).

(sia pubblici che privati). Spazi commerciali .

. Circa ottanta appartamenti residenziali.

La sindaca Carnevali ha commentato l’avvio: “Con l’avvio del cantiere si compie – riporta Prima Bergamo – un passo fondamentale per il futuro della nostra città. È un momento atteso da tempo: lo avevamo annunciato, l’abbiamo pianificato con cura e ora, finalmente, prende avvio concreto la riqualificazione di un’area strategica e centrale della città. L’Università sarà infatti la grande protagonista di questo spazio pensato per colmare il fabbisogno residenziale, ampliare le attività didattiche, attrarre e trattenere le risorse umane, arricchire la nostra comunità”.

