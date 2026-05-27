Canturina bis, dopo decenni un altro passo avanti sulla strada da 333 milioni: si parte col secondo lotto

Nuovo passo avanti verso la costruzione della Canturina Bis, il nuovo collegamento viabilistico Como–Mariano Comense di cui si parla da decenni. La Provincia di Como ha affidato, tramite esercizio del diritto di opzione già previsto dal contratto originario, i servizi di aggiornamento del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) secondo il nuovo Codice dei Contratti e della progettazione esecutiva del cosiddetto Tratto 2, ovvero il lotto funzionale centrale dell’opera che si svilupperà in variante agli abitati di Cantù e Mariano, con collegamento alla SP32 “di Novedrate”.

L’incarico è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti già incaricato della redazione del PFTE dell’intera infrastruttura, guidato da GP Ingegneria Srl, in RTP con Sintagma Srl, Icaria Srl e l’ingegner Paolo Foti, per un importo netto di 5,3 milioni di euro, pari a circa 6,76 milioni di euro complessivi comprensivi di oneri e Iva.

L’opera rappresenta una delle principali infrastrutture strategiche per il territorio comasco. Il progetto complessivo della Canturina Bis, approvato nel 2023, prevede un investimento superiore ai 333 milioni di euro ed è articolato in tre tronchi funzionali. La scelta condivisa con il territorio e con Regione Lombardia è stata quella di avviare la realizzazione dal tratto centrale, lotto funzionale a scavalco del semaforo in corrispondenza della SP 39.

La realizzazione del lotto funzionale è resa possibile grazie alla convenzione sottoscritta tra Provincia di Como e Regione Lombardia nell’agosto 2025, che garantisce una copertura finanziaria di 68,5 milioni di euro, di cui 65,9 milioni regionali e 2,6 milioni provinciali. Il nuovo collegamento è inoltre inserito tra gli obiettivi infrastrutturali prioritari di interesse regionale e sovraregionale del Piano Territoriale Regionale.

«Con questo affidamento – sottolinea il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – entriamo in una fase concreta e decisiva per la Canturina Bis. Si tratta di un’infrastruttura attesa da anni, strategica per migliorare la mobilità, ridurre il traffico nei centri abitati e rafforzare la competitività economica del territorio. La Provincia continua a svolgere con determinazione il proprio ruolo di ente di pianificazione e realizzazione delle opere strategiche, lavorando in stretta collaborazione con Regione Lombardia e con i Comuni coinvolti».

L’affidamento sarà ora formalizzato attraverso un apposito atto aggiuntivo al contratto principale.

«Siamo di fronte ad un passaggio concreto e fondamentale per un’opera attesa da anni dal nostro territorio. La Canturina Bis permetterà di affrontare in modo strutturale il tema del traffico di attraversamento e del passaggio dei mezzi pesanti che oggi gravano sul centro cittadino e sulla viabilità ordinaria, con ripercussioni quotidiane sulla mobilità, sulla sicurezza e sulla qualità della vita – aggiunge il Sindaco di Cantù, Alice Galbiati – Parliamo di un’infrastruttura strategica non solo per Cantù, ma per l’intera viabilità della zona, capace di migliorare i collegamenti e rendere più fluido un asse oggi particolarmente congestionato. Per questo desidero ringraziare Regione Lombardia e la Provincia di Como per il lavoro portato avanti in questi anni e per aver creduto nella necessità di dare finalmente concretezza a questo intervento».