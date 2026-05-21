Bracchi acquisisce l’azienda tedesca: in Lombardia cresce il colosso da 224 milioni di fatturato

Il Gruppo Bracchi, operatore leader nel settore dei trasporti e della logistica a elevata specializzazione, accelera la sua espansione europea. Il gruppo industriale, fortemente radicato in Lombardia — tra l’headquarter di Fara Gera d’Adda (Bergamo) e i poli strategici di Osio Sotto e Castrezzato (Brescia) — ha ufficializzato l’acquisizione della società tedesca Rostock Trans, punto di riferimento nei trasporti pesanti e complessi.

L’operazione rappresenta un pilastro della strategia di crescita internazionale di Bracchi, finalizzata a sbloccare nuove opportunità commerciali e a incrementare il fatturato consolidato già entro la fine del 2026.

I dati finanziari: Bracchi supera i 224 milioni di euro nel 2025

L’annuncio dell’acquisizione coincide con la diffusione dei dati economici del Gruppo Bracchi relativi all’anno fiscale 2025, che confermano il trend di crescita strutturale dell’operatore:

Fatturato consolidato 2025: circa 224 milioni di euro.

Volume operativo: 1,5 milioni di spedizioni all’anno.

Asset logistici: 420.000 metri quadri di magazzini coperti gestiti.

Logistica eolica onshore: i dettagli dell’operazione Rostock Trans

Con l’integrazione di Rostock Trans, Bracchi presidia in modo strategico la Germania, uno dei mercati europei più rilevanti per i trasporti eccezionali. Rostock Trans è specializzata nella logistica in uscita ad alta complessità di componenti per turbine eoliche onshore (pale, navicelle e segmenti di torre).

I numeri di Rostock Trans:

Fatturato: circa 17 milioni di euro.

Organico: 50 dipendenti professionali.

Flotta: circa 100 veicoli speciali e adattamenti proprietari brevettati per il trasporto di pale eoliche.

Grazie a questa sinergia, il Gruppo Bracchi raggiunge una dimensione complessiva di circa 700 collaboratori, consolidando il posizionamento come partner di riferimento per la supply chain di progetti industriali ad alta complessità, dove sicurezza e affidabilità sono driver di differenziazione.

Sostenibilità e transizione Grey-to-Green con il fondo Argos

L’operazione riflette i rigorosi criteri di sostenibilità ambientale del gruppo. Nel dicembre 2023, il fondo europeo di private equity indipendente Argos Climate Action (che gestisce oltre 2,3 miliardi di euro di asset) ha rilevato la quota di maggioranza di Bracchi. L’obiettivo del fondo è guidare la transizione grey-to-green delle aziende in portafoglio, riducendone le emissioni di $CO_2$ di almeno il 7,5% all’anno.

In quest’ottica, la flotta di Rostock Trans risulta già compatibile con i carburanti HVO (olio vegetale idrogenato), consentendo un abbattimento immediato dell’impronta carbonica in linea con la roadmap di decarbonizzazione del Gruppo.

A livello di governance, per garantire la continuità aziendale e l’allineamento degli obiettivi di business, Laars Hennek, Fondatore e CEO di Rostock Trans, manterrà la guida operativa della società nella prossima fase di sviluppo.

Il piano di sviluppo 2026: focus sul nuovo Hub di Cittadella

L’espansione in Germania segue di pochi mesi un altro importante investimento infrastrutturale: l’apertura, avvenuta a inizio 2026, del nuovo hub logistico di Cittadella, l’undicesimo polo della rete aziendale Bracchi.

La struttura si configura come uno dei più grandi centri logistici in Italia:

Superficie coperta: 84.000 mq (su un’area totale di 160.000 mq).

Infrastruttura: 82 baie di carico.

Sostenibilità: Certificazione BREEAM Excellent.

Il sito di Cittadella, progettato da investitori internazionali, ha una forte vocazione multi-cliente e multisettoriale, strutturato per rispondere alla domanda di logistica specializzata per i segmenti fashion, cosmesi ed e-commerce.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Umberto Ferretti, CEO di Bracchi: “Siamo molto lieti di accogliere Laars Hennek e le sue squadre in Bracchi. Rostock Trans ha costruito una solida reputazione come specialista di alta qualità e questa acquisizione è pienamente in linea con la nostra strategia. Rafforza la nostra posizione in Germania, incrementa significativamente la nostra esposizione nei trasporti speciali ed eccezionali e ci consente di entrare nel mercato in rapida crescita della logistica eolica onshore con un partner altamente specializzato. Questa operazione integrativa segue quella di Mateco nel 2024”.

Laars Hennek, Fondatore e CEO di Rostock Trans: “Rostock Trans ha sempre fatto della specializzazione di alta qualità il proprio punto di forza sul mercato, differenziandosi per competenza tecnica, capacità di route engineering e solida affidabilità nell’esecuzione. L’ingresso in Bracchi ci consentirà di scalare le nostre competenze all’interno di una piattaforma europea più ampia, preservando al contempo il nostro DNA operativo”.