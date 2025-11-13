Inventato un secolo fa e ora è una rivoluzione: è nato in Lombardia il primo calciobalilla al mondo per non vedenti

Una vera e propria rivoluzione per l’accessibilità sportiva: è stato inaugurato il “Calciobalilla Sensation”, il primo biliardino al mondo appositamente modificato per non vedenti e ipovedenti.

Il progetto è stato ideato dall’Associazione Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini (CISV) per consentire alle persone con disabilità visiva di vivere pienamente l’emozione del gioco in modo inclusivo. L’adattamento del biliardino è stato realizzato grazie alla collaborazione della LupoSport di Malnate e su precise indicazioni della Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB), guidata dal presidente Francesco Bonanno.

A completare l’innovazione per l’accessibilità è stata presentata anche la prima pallina sonora elettronica al mondo, denominata “Trilla Balilla 3.0”. La pallina, essenziale per il gioco dei non vedenti, è stata progettata da Tecnocreazioni di Massa seguendo le indicazioni specifiche fornite dal CISV.

Il momento di festa si è concluso con una simbolica sfida di calcetto. Per immedesimarsi nelle difficoltà visive, i partecipanti hanno provato il gioco indossando degli occhiali annebbiati. L’iniziativa ha ribadito lo spirito inclusivo e amatoriale che ne è all’origine: giocare tutti insieme, “oltre le abilità”.

Il progetto, pur essendo ancora in fase di perfezionamento tecnico, si prepara a un potenziale sviluppo nazionale, con l’obiettivo di aprire la strada a una nuova disciplina sportiva agonistica per i disabili visivi.

SI tratta di un passo avanti rispetto al successo riscosso dal 3° Torneo “Diamo un calcetto alla disabilità!”, svoltosi l’11 ottobre scorso in piazza Monte Grappa a Varese.

