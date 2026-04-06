Piazzali deserti, uffici e stabilimenti vuoti: l’eco del silenzio dove c’era l’impero comasco del latte

Oggi di quello che fu un impero del latte rimangono solo uffici deserti e piazzali vuoti. Con la chiusura definitiva dell’ultimo pezzo di quel miracolo imprenditoriale e affettivo per moltissimi comaschi (e non solo) si è interrotto un legame durato quasi un secolo tra il territorio e la famiglia Carnini.

A Como, il proverbio recita che è inutile piangere sul latte versato, ma davanti ai cancelli chiusi di Villa Guardia il sentimento è di profonda malinconia. Quello che fino all’annuncio del 25 marzo 2025, con stop totale dal 1° luglio successivo – era l’ultimo presidio operativo, il polo logistico e di transito, ha cessato ogni attività. E se nel 2012 l’addio della produzione aveva segnato l’inizio forse ancora più drammatico della fine, quando la parola “chiusura” è diventata definitiva è stato un colpo al cuore per generazione di comaschi affezionatissimi a quel latte, a quei cartoni colorati di bianco e blu, a quel nome che ha scandito colazioni, merende e infiniti altri momenti per 95 anni.

Una storia nata dal vetro e dalla carta

Tutto ebbe inizio nel 1930, quando la famiglia Carnini portò la propria intraprendenza dalla Valtellina a Villa Guardia. Da semplice centro di raccolta e distribuzione per latterie private, l’azienda divenne un pioniere dell’innovazione industriale italiana:

Anni ’50: l’introduzione del vetro.

Anni ’70: il debutto delle “bottiglie di carta”, una rivoluzione nel confezionamento che portò il nome Carnini in tutta la Lombardia e oltre.

Anni ’80 e ’90: l’espansione nel settore UHT, dei gelati e dei freschi, arrivando a toccare mercati come Genova e Vercelli.

Il declino nell’era delle multinazionali

Il punto di svolta risale al 2000, con l’acquisizione da parte di Parmalat. Sotto l’egida della multinazionale francese Lactalis, le strategie sono mutate drasticamente. La data del 1° luglio 2025 è rimasta scolpita come il termine ultimo: dopo quella soglia, le attività sono state accentrate nella Bergamasca, lasciando a Villa Guardia poco più che involucri di cemento privi di vita.

Nonostante le rassicurazioni aziendali — che continuano a definire “Carnini” come un brand centrale nel portafoglio prodotti — la realtà territoriale racconta una storia diversa. I 15 lavoratori rimasti fino all’ultimo hanno vissuto l’epilogo di una crisi strutturale del settore, segnato da un calo costante dei consumi di latte vaccino e dalla necessità di razionalizzare i costi.

Cosa resta oggi?

Oggi, passeggiando lungo il perimetro dello stabilimento, non si avverte più il rumore dei motori o il viavai dei mezzi di trasporto. Uffici deserti, piazzali vuoti, macchine ferme. Resta la memoria (e la malinconia) collettiva di un’eccellenza che per 95 anni ha rappresentato il lavoro e l’identità di centinaia di famiglie comasche.

“La chiusura di Villa Guardia non è solo una questione di esuberi o logistica – commentavano i sindacati durante le fasi calde della vertenza – è la perdita di un pezzo di storia industriale che non tornerà più.” Difficile dar loro torto.

Il marchio Carnini continuerà probabilmente a comparire sugli scaffali dei supermercati, ma il suo cuore pulsante a Villa Guardia ha smesso definitivamente di battere, lasciando dietro di sé il silenzio di una zona industriale che ora attende, forse invano, una nuova vocazione.

Case nel futuro dell’area

A oggi, la possibile di ricoversione del sito industriale è quella residenziale, dietro presentazione di un programma integrato di intervento che coinvolga dunque direttamente l’amministrazione. La mano del ‘pubblico’, insomma, potrà ancora dire qualcosa sul destino di un luogo così carico di ricordi e significati per Villa Guardia che ora, inevitabilmente, è anche un potenziale boccone ghiotto sul piano economico-urbanistico.