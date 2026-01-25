Pazzesco in Lombardia: ecco il centro commerciale da un miliardo: ambizioni internazionali

La Lombardia si conferma il laboratorio fondamentale per testare la “nuova normalità” del commercio al dettaglio in Italia, guidando una fase di rigenerazione che vede la conferma di sette nuove aperture di centri commerciali per il quadriennio 2025-2028. Nonostante un panorama di mercato ancora improntato alla cautela, il comparto manifesta una spiccata fiducia nel futuro, orientandosi verso l’adozione di format polifunzionali e maggiormente attrattivi. In questo scenario regionale, spiccano i progetti di Milano, Gallarate e, in particolare, l’imponente sviluppo di Milanord2.

Milanord2 a Cinisello Balsamo: un mega hub da un miliardo di euro

Nel biennio 2027-2028, l’asset strategico principale per il territorio sarà rappresentato dall’apertura di Milanord2 a Cinisello Balsamo (Milano). Il progetto è destinato a consolidare la cintura milanese come polo d’avanguardia per il retail fisico di nuova generazione, proponendosi con una caratura di rilievo internazionale.

Milanord2 si configurerà come un imponente hub dedicato allo shopping e all’intrattenimento. L’opera è sostenuta da un investimento stimato di circa 1 miliardo di euro e si svilupperà su una vasta superficie progettata per accogliere oltre 300 punti vendita, diventando un punto di riferimento essenziale per il commercio in Lombardia.

Accessibilità e collegamenti strategici nel nodo milanese

La posizione di Milanord2 a Cinisello Balsamo è stata individuata secondo criteri di accessibilità strategica. Il polo sorge infatti all’intersezione tra la Statale 36 e l’autostrada A4. Grande rilevanza è stata data anche al trasporto pubblico: la struttura sarà facilmente raggiungibile grazie alla prossimità tra il capolinea della metropolitana Rossa (M1 Bettola) e la fermata della metropolitana Lilla (M5).

Sky plaza e la funzione sociale dell’intrattenimento territoriale

L’elemento di maggiore innovazione architettonica e funzionale del nuovo centro commerciale Milanord2 è la “Sky Plaza” centrale. Questa piazza scenografica, insieme alle zone circostanti, sarà interamente dedicata al tempo libero, con spazi per il food&beverage, sale cinematografiche e aree ludiche all’aperto.

Il progetto punta a enfatizzare la funzione sociale del complesso, trasformandolo in un luogo di aggregazione per tutte le fasce d’età e per i nuclei familiari. L’integrazione con il tessuto territoriale di Cinisello Balsamo e Monza è un obiettivo primario, supportato dalla prevista realizzazione di un sistema viabilistico atto a gestire l’impatto sul traffico locale.

Tendenze del retail tra modelli ibridi e prossimità urbana

Il futuro del commercio nel Paese e in regione è influenzato da una profonda evoluzione delle abitudini d’acquisto. Mentre il settore del fashion attraversa una fase di contrazione strutturale, si osserva una crescita marcata nei comparti Pet e Food&Beverage, spinta dalla domanda di opzioni ristorative accessibili e servizi di vicinato.

Attualmente, i retail park, le high street e i negozi di prossimità intercettano le preferenze del 42% dei consumatori, grazie alla facilità di accesso e a una migliore integrazione nel contesto urbano.

Secondo l’analisi di Gian Enrico Buso (Reno): “Il futuro del retail italiano sarà ibrido, opticanale e di prossimità, basato su esperienze locali, rigenerazione e integrazione tra fisico e digitale. Il retail fisico non sta scomparendo, ma si sta ridefinendo: cresce in qualità, selettività ed efficienza”.