Cerchi lavoro nel turismo sul Lago di Como? A Menaggio il Touristic Job Day, un’occasione d’oro

Cerchi lavoro nel settore del turismo sul Lago di Como? Il 23 febbraio 2024 c’è l’occasione giusta, grazie al Touristic Job Day cioè l’incontro organizzato dal Centro per l’Impiego di Menaggio della Provincia di Como all’IISS Ezio Vanoni di Menaggio, in collaborazione con l’Istituto stesso. L’iniziativa si pone l’obiettivo di creare un ponte tra il mondo del lavoro, il sistema scolastico e le persone in cerca di occupazione, con un focus particolare sul settore turistico.

La mattina sarà dedicata agli studenti dell’ultimo anno, i quali avranno l’opportunità di esplorare le prospettive di carriera nel settore turistico, incontrando le aziende locali e partecipando a seminari volti ad acquisire le competenze necessarie per affacciarsi al mondo del lavoro. Le tematiche trattate includono tirocinio extracurriculare, self branding, IFTS nel turismo e altre opportunità post diploma. Oltre alle aziende del settore turistico, saranno presenti anche diverse Agenzie per il lavoro ed Enti accreditati (Adecco, GiGroup, Randstad e Synergie Italia, IAL Lombardia, Enfapi, AFOL Como) che offriranno supporto e informazioni. La mattinata si concluderà con un incontro plenario a cui parteciperanno alcuni testimonial aziendali del settore turistico che racconteranno la loro esperienza lavorativa, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del territorio. Sarà prevista una partecipazione attiva degli studenti del Vanoni di Porlezza che prepareranno in prima persona un rinfresco offerto agli ospiti della mattina come dimostrazione diretta della loro abilità professionale

Il pomeriggio, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, sarà dedicato alle persone in cerca di occupazione, che avranno l’occasione di incontrare le stesse aziende e Agenzie per il lavoro, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta nel settore turistico. Le persone in cerca di occupazione, inoltre, parteciperanno a sessioni di orientamento mirate a fornire gli strumenti e le conoscenze necessarie per un’efficace ricerca di lavoro. La partecipazione all’evento è libera, ma per la buona organizzazione della giornata gli interessati possono prendere contatto con il Centro per l’Impiego di Menaggio.

“Il Touristic Job Day rappresenta un’opportunità unica per tutti coloro che desiderano avvicinarsi o consolidare la propria posizione nel mondo del lavoro in un settore trainante per la nostra provincia come è quello turistico – spiega il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – Questo evento non è solo un’occasione per conoscere le realtà imprenditoriali del territorio e le loro offerte di lavoro, ma è anche un momento di formazione e orientamento, dove i partecipanti potranno acquisire conoscenze e competenze indispensabili per essere competitivi in un settore così dinamico e in continua evoluzione. In un contesto dove il turismo rappresenta un vero e proprio motore trainante per la nostra economia locale, è fondamentale creare sinergie tra istituzioni, scuole, aziende e soggetti interessati al fine di favorire un’inclusione sempre più ampia e qualificata nel mercato del lavoro turistico”.

“Una delle prerogative dell’Istituto – sottolinea il Dirigente Scolastico Domenico Gianfrancesco” – è quella di proporre un dialogo attivo con il territorio e con le realtà produttive dello stesso. Poter far incontrare domanda e offerta del dinamico mondo del lavoro offre opportunità che meritano di essere sostenute”.