La spettacolare funicolare che incanta i turisti in Lombardia chiude per un mese

La funicolare che collega Colle Aperto a San Vigilio, essenziale arteria di collegamento per residenti e turisti a Bergamo, è ferma a partire da oggi, lunedì 3 novembre, fino a venerdì 5 dicembre. La sospensione è stata disposta per consentire l’esecuzione di attività di manutenzione straordinaria in vista della revisione quinquennale obbligatoria, come stabilito dalla normativa vigente.

La comunicazione ufficiale è giunta da ATB (Azienda Trasporti Bergamo), che ha organizzato una soluzione per assicurare la continuità del trasporto.

Servizio sostitutivo garantito con la linea bus 21

Durante l’intero periodo di interruzione del servizio funicolare, sarà attivato un servizio sostitutivo tramite autobus. I bus della linea 21 collegheranno le fermate abituali, assicurando il trasferimento tra Colle Aperto e San Vigilio. Il servizio bus sostitutivo opererà rispettando gli stessi orari precedentemente in vigore per la funicolare, garantendo corse regolari per tutto l’arco della giornata.

ATB raccomanda ai passeggeri di consultare il sito ufficiale dell’azienda e i punti informativi per verificare eventuali aggiornamenti o variazioni degli orari.

Contatti e aggiornamenti utili per i cittadini

Per informazioni dettagliate sulle modifiche al servizio, i cittadini possono rivolgersi all’Atb Point, situato in Largo Porta Nuova 16 a Bergamo. Gli orari di apertura sono:

Dal lunedì al venerdì : dalle 8:30 alle 18:30.

Sabato: dalle 8:00 alle 13:00.

In alternativa, è possibile contattare gli operatori:

Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul servizio e sullo stato dei lavori sono disponibili sul sito ufficiale ATB.