Ciliegi, esultano i cittadini: Tar e Soprintendenza hanno bloccato i tagli

Doppio clamoroso colpo di scena per i ciliegi di via XX Settembre a Como. Questa mattina infatti il Comitato ha segnato due punti a favore.

Da un lato il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva chiesta con il secondo ricorso inoltrato per conto dei cittadini da parte dell’avvocato Maria Cristina Forgione. Già fissata come noto l’udienza nel merito a febbraio.

Ma non solo: il consigliere regionale Sergio Gaddi ha ricevuto e letto in diretta il documento della Soprintendenza, sollecitata ieri da Regione Lombardia, con cui si è chiesta formalmente la sospensione dei tagli per avviare un nuovo tavolo tecnico con il Comune e altri enti interessati.

Alla fine della lettura, scene di esultanza tra i manifestanti che erano scesi in strada sin dalle 5. L’azienda Peverelli, tra l’altro, non si era nemmeno presentata.

Il tavolo tecnico tra l’altro è già convocato per lunedì prossimo alle 15.30.

In sostanza, il taglio dei ciliegi è bloccato. Almeno per ora.