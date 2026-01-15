Whatsapp Facebook-f Instagram

Attualità

Ciliegi, esultano i cittadini: Tar e Soprintendenza hanno bloccato i tagli

  • 08:37

Doppio clamoroso colpo di scena per i ciliegi di via XX Settembre a Como. Questa mattina infatti il Comitato ha segnato due punti a favore.

Da un lato il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva chiesta con il secondo ricorso inoltrato per conto dei cittadini da parte dell’avvocato Maria Cristina Forgione. Già fissata come noto l’udienza nel merito a febbraio.

Ma non solo: il consigliere regionale Sergio Gaddi ha ricevuto e letto in diretta il documento della Soprintendenza, sollecitata ieri da Regione Lombardia, con cui si è chiesta formalmente la sospensione dei tagli per avviare un nuovo tavolo tecnico con il Comune e altri enti interessati.

80481328COMO - Via XX settembre - abbattimento e sostituzione ciliegi - richiesta urgente sospensione lavori prot

Alla fine della lettura, scene di esultanza tra i manifestanti che erano scesi in strada sin dalle 5. L’azienda Peverelli, tra l’altro, non si era nemmeno presentata.

Il tavolo tecnico tra l’altro è già convocato per lunedì prossimo alle 15.30.

In sostanza, il taglio dei ciliegi è bloccato. Almeno per ora.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
TAG ARTICOLO:

Direttore Responsabile: Davide Cantoni
Direttore Editoriale: Emanuele Caso
Registrazione Tribunale di Como: n°2/2018
Freedom of Choice – Piazza Duomo 17, 22100 Como
PIVA Cf e N° Iscr. Registro Imprese 03799020130
Online dal 14 febbraio 2018

