Classifica sindaci: dopo 3 anni a Como cresce il consenso per Rapinese

Cresce il consenso di Alessandro Rapinese. A dirlo è la Governance Poll 2025, ovvero la rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore per indicare il gradimento dei sindaci.

Se infatti Rapinese nel giorno dell’elezione era al 55,4%, oggi, in base all’indagine del Sole 24 Ore si è issato al 56% con un incremento di un +0,6%.

La Governance Poll sui sindaci delle città capoluogo di provincia va ricordato che si basa sul confronto con i voti ottenuti il giorno della elezione e la differenza attuale.

Una situazione che colloca il primo cittadino comasco in 30esima posizione in una classifica che vede per la prima volta sul gradino più alto del podio un sindaco di Fratelli d’Italia: si tratta di Marco Fioravanti, al secondo mandato alla guida di Ascoli Piceno. A seguire Michele Guerra, sindaco di Parma e vincitore lo scorso anno, mentre a chiudere il podio un ex aequo fra una novità e una conferma con Vito Leccese, sindaco di Bari e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Rimanendo in Lombardia, Davide Galimberti, sindaco di Varese si colloca al 43esimo posto con un consenso in crescita al 55% (era del 53,2 all’atto della rielezione).

La classifica analizza anche i risultati a livello regionale. In tale graduatorio il governatore Attilio Fontana occupa la decima posizione con il 52% di gradimento. Vince leghista Massimiliano Fedriga, del Friuli Venezia Giulia.