Como, addio (per i pedoni) alle infinite attese al passaggio a livello: apre il sottopasso da 4,6 milioni

A partire da domenica 14 dicembre, in concomitanza con l’entrata in vigore dell’orario invernale, aprirà e potrà essere regolarmente utilizzato il nuovo sottopasso ciclopedonale di stazione a Como Borghi, sulla linea Saronno-Como Lago di FERROVIENORD. Il manufatto – realizzato nell’ambito dei lavori di riqualificazione avviati a ottobre 2024 – consentirà l’attraversamento della ferrovia in caso di barriere chiuse del passaggio a livello e permetterà l’accesso allo scalo anche da via Carloni. Contestualmente all’apertura del sottopasso, verrà anche attivato il secondo binario.

Proseguono i lavori di finitura (fino ad aprile 2026)

Nei prossimi mesi – fino ad aprile 2026 – continueranno le attività di finitura dello stesso sottopasso e verranno effettuati il montaggio delle coperture delle rampe e delle scale e il completamento di parapetti, recinzioni e della parte impiantistica (illuminazione della banchina, diffusione sonora, sistema di videosorveglianza, ecc).

Il Commento di FERROVIENORD: migliore fruibilità e sicurezza

“La conclusione di questa importante fase dei lavori di riqualificazione della stazione di Como Borghi – commenta il presidente di FERROVIENORD Pier Antonio Rossetti – risolve in modo definitivo una situazione problematica, dato che dal 14 dicembre in poi l’attraversamento della ferrovia e l’accesso allo scalo da via Carloni saranno garantiti anche durante la chiusura del passaggio a livello. I lavori, finanziati da Regione Lombardia, permetteranno una migliore fruibilità per tutti gli utenti, favorendo anche la sicurezza e la regolarità della circolazione ferroviaria”.

L’intervento di rinnovo: dettagli tecnici

L’intervento di rinnovo della stazione di Como Borghi comprende la messa a standard della stazione con nuove banchine e pensiline, il rinnovo dell’armamento ferroviario e degli impianti. Le lavorazioni sono realizzate dall’A.T.I. Impresa Luigi Notari S.p.A. – Valsecchi Armamento Ferroviario Srl. L’appalto ha un valore pari a 4.683.571,52 euro. L’intervento è finanziato da Regione Lombardia, nell’ambito del Contratto di Programma con FERROVIENORD.