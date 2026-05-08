Como, con Croce Azzurra il nuovo corso per Volontari Sociali: come partecipare

Croce Azzurra ODV lancia il nuovo Corso per Volontari Sociali: formazione relazionale e competenze operative per essere vicini alle persone

Ascoltare, accogliere, costruire relazioni e intervenire con responsabilità. Sono queste le basi del nuovo Corso per Volontari Sociali promosso da Croce Azzurra ODV e Enaip Como, un percorso formativo pensato per preparare volontari capaci di operare nelle attività di prossimità e supporto sociale con competenza, sensibilità e attenzione alla persona.

Il corso, in programma nel mese di giugno presso la sede di Como (via M. Colonna, 3) di Croce Azzurra, nasce dall’idea che oggi il volontariato richieda non solo preparazione tecnica, ma anche strumenti relazionali e comunicativi fondamentali per stare accanto alle persone fragili e ai loro bisogni.

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 32 ore e sarà suddiviso in due moduli da 16 ore ciascuno.

Il primo modulo, “Psicologia delle Relazioni e Comunicazione Efficace”, sarà curato da Enaip Lombardia. Attraverso lezioni frontali, simulazioni pratiche, lavori di gruppo e analisi di casi reali, i partecipanti approfondiranno temi legati alla gestione emotiva, alla comunicazione efficace, all’ascolto e alla costruzione di relazioni autentiche e consapevoli.

Il secondo modulo sarà dedicato al Trasporto Sanitario Semplice (TSS) e sarà curato da Croce Azzurra ODV. Il percorso permetterà ai volontari di acquisire competenze operative utili per garantire il trasporto della persona assistita in sicurezza, intervenire in situazioni di emergenza e operare sui diversi mezzi di trasporto sanitario.

Al termine del modulo TSS è previsto un tirocinio pratico in affiancamento a personale esperto, necessario per ottenere la qualifica di Addetto al servizio di Trasporto Sanitario Semplice.

“L’obiettivo – spiegano da Croce Azzurra ODV – è formare volontari capaci non solo di fare, ma soprattutto di esserci: persone preparate ad ascoltare, comprendere e costruire relazioni di vicinanza all’interno della comunità”. Informazioni complete e iscrizioni sul sito: croceazzurra.net