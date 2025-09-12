Como, i danni per il nubifragio del 10 settembre: il Comune ha avviato il censimento per i risarcimenti, ecco a chi scrivere (3 giorni di tempo)

Dopo il nubifragio di mercoledì 10 settembre i cui strascichi si fanno ancora sentire in tutto il territorio il Comune di Como ha avviato le attività di censimento da danni causati dall’evento meteo. Dunque i cittadini e le attività produttive, del solo territorio del Comune di Como, che hanno subito:

DANNI STRUTTURALI A EDIFICI E ALLE LORO PERTINENZE,

AD AREE E FONDI ESTERNI,

A BENI MOBILI (ARREDAMENTO, ELETTRODOMESTICI, IMPIANTISTICA);

sono invitati dall’amministrazione entro lunedì 15 settembre segnalare con una breve descrizione e una prima quantificazione del danno, tutto accompagnato, se possibile, da foto. E’ naturalmente necessario segnalare una persona di riferimento e lasciarne i contatti. Il tutto va inviato a protezione.civile@comune.como.it.

Raccolte le segnalazioni il Comune provvederà a inoltrarle a Regione Lombardia per tutti gli adempimenti del caso.