Como, dopo il disastro maltempo il Comune ha avviato il censimento dei danni: come segnalare

Il Comune di Como ha avviato le attività di censimento danni causati dai temporali di lunedì 22 e martedì 23 settembre.
I cittadini e le attività produttive, del solo territorio del Comune di Como, che hanno subito:
- DANNI STRUTTURALI A EDIFICI E ALLE LORO PERTINENZE,
- AD AREE E FONDI ESTERNI,
- A BENI MOBILI (ARREDAMENTO, ELETTRODOMESTICI, IMPIANTISTICA)
possono compilare questo modulo entro martedì 30 settembre. Oppure scansionare questo il qr code contenuto in questa comunicazione:
Raccolte le segnalazioni il Comune provvederà a inoltrarle a Regione Lombardia per i successi adempimenti. Per info puoi scrivere a protezione.civile@comune.como.it