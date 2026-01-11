Whatsapp Facebook-f Instagram

Como, dopo lo smottamento via Carso verso la riapertura a senso unico alternato. Cosa succede ai bus

  • 20:21

Come noto ieri, 10 gennaio, uno smottamento ha interessato via Carso a Como: qui la cronaca. Questa sera sono state ultimate le operazioni di pulizia del Comune su una corsia, contestualmente sono stati piazzati i semafori per gestire il senso unico alternato che scatterà a breve. Domattina saranno presenti sul posto anche i movieri incaricati dall’amministrazione.

Ecco, per il momento, cosa accadrà alle corse dei bus in città; numerosi i lettori che in queste ore hanno scritto alla redazione chiedendo lumi. Pubblichiamo una Nota diffusa dal gestore del servizio, Asf:

A causa della chiusura di Via Carso per uno smottamento, fino a diverso avviso saranno necessarie le seguenti modifiche di percorso per le linee 2 e 11:

Le vetture provenienti da Via Milano Bassa, proseguiranno per via Milano Alta, Via Napoleona, Piazza Camerlata, Via Canturina, Via Turati, Via Donatori di Sangue, Via Muggiò, poi percorso regolare. Le vetture provenienti da Via Muggiò, proseguiranno per Via Donatori di Sangue, Via Turati, Via Canturina, Piazza Camerlata, Via Napoleona, Via Milano, poi percorso regolare.

Saranno omesse dalle linee 2 e 11 tutte le fermate presenti su Via Giulio Cesare, Via Ambrosoli, Via Palestro, Via Magenta, Via Salvo d’Acquisto, Via Carso, Largo Silo, Via Madruzza e Via Oltrecolle. Saranno effettuate a richiesta tutte le fermate sul percorso deviato.

E’ però importante precisare che con la riapertura a senso unico alternato le corse dovrebbero essere ripristinate regolarmente, si attende una nuova Nota di Asf.

