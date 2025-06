Como, il 19 giugno taglio del nastro per il nuovo supermercato in città: novità per la viabilità del quartiere

Il nuovo supermercato Eurospin è pronto ad aprire i battenti a Como, in via Pasquale Paoli a Camerlata, precisamente tra due giorni giovedì 19 giugno 2025. Questo insediamento, che porta il marchio della “spesa intelligente”, sorgerà sulle ceneri di un precedente stabilimento, completamente demolito e ricostruito. La nuova struttura si estende su una superficie lorda di circa 2.900 mq, con una superficie di vendita di 1.450 mq, promettendo di diventare un punto di riferimento per gli acquisti nella zona.

Interventi infrastrutturali e impatto sulla viabilità

Il progetto Eurospin non si limita alla sola costruzione del supermercato, ma include anche una serie di importanti interventi infrastrutturali volti a migliorare la viabilità locale. E’ stata realizzata una nuova strada di collegamento tra via Paoli e via Scalabrini, completa di un nuovo incrocio semaforizzato all’innesto su via Paoli.

Inoltre, è stata creata un’area dedicata a una fermata per gli autobus pubblici e un nuovo marciapiede lungo via Paoli. Sarà anche ampliato il parcheggio comunale di via Scalabrini, adiacente alla stazione Como Nord di Camerlata, per facilitare l’accesso ai clienti e ai residenti.

Questi interventi cambiano notevolmente la circolazione nella zona. In particolare, è prevista l’attivazione di un nuovo “doppio semaforo” sulle due direzioni di via Paoli (verso Camerlata e verso Grandate/via Cecilio), con attraversamento pedonale, situato all’altezza dell’ingresso del supermercato e in corrispondenza della svolta per via Scalabrini. Un secondo semaforo pedonale attraverserà la nuova strada tra via Paoli e via Scalabrini.

Per completare le opere di riorganizzazione della viabilità, la fermata dell’autobus in direzione Camerlata sarà spostata dall’attuale marciapiede stretto di fronte al Liceo Giovio a un’area appositamente creata negli spazi antistanti il nuovo supermercato.

Nuove opportunità di lavoro

Dal punto di vista occupazionale, l’apertura di Eurospin a Camerlata porta a un significativo incremento dei posti di lavoro, con la previsione di assumere 15-20 nuovi dipendenti, contribuendo così all’economia locale.