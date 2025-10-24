Como, “sensori sotto l’asfalto per monitorare le zone di sosta? Idea vecchia spacciata per innovazione”

In città è in corso un vasto intervento per la digitalizzazione e la gestione intelligente delle aree di sosta. In totale saranno installati 800 sensori, alcuni dei quali sono già stati posati, mentre la maggior parte è ancora in fase di installazione.

La posa dei sensori sta interessando diverse vie strategiche: in questi giorni i lavori si concentrano su Viale Varese, per poi proseguire su Viale Lecco. L’installazione ha toccato Piazza del Popolo (giovedì 23) e interesserà anche Via Rezzonico (venerdì 24).

L’intervento voluto per rendere pienamente operativa l’applicazione Rapidparking consentirà al Comune di Como di monitorare con precisione le zone di sosta e, soprattutto, permetterà agli automobilisti di usufruire di una sosta più smart e immediata. I lavori sono affidati a un’azienda veneta ed è finanziato grazie ai fondi della Regione Lombardia nell’ambito del progetto Freeway.

Questa la premessa di quanto sta accadendo in città come avranno notota i residenti. Ma sul progetto interviene a muso duro Alessandro Nardone, coordinatore cittadino Fratelli d’Italia.

Ecco il suo intervento: