Como, Stadio Sinigaglia: ecco il progetto della nuova curva (pare rettangolare). L’avvio della costruzione e gli estratti del verbale che oggi ha dato l’ok

Alcune ore fa abbiamo pubblicato l’immagine che racconta l’avvio dei lavori di smantellamento della curva in tubolari dello Stadio Sinigaglia. Come noto secondo le norme Uefa dovrà essere sostituita da una struttura in cemento armato (qui i dettagli).

Siamo insomma nella fase prodromica e strettamente necessaria all’avvio del cantiere vero e proprio che, secondo quanto ci risulta, dovrebbe essere avviato in giugno e concluso in agosto.

Questa mattina si è riunita la Commissione Provinciale di Vigilanza per il via libera al progetto della nuova struttura. Ne ha parlato anche sui suoi social il sindaco di Como Alessandro Rapinese che ha sottolineato: “Devo ringraziare tutti i componenti della CPV con a capo il prefetto, devo ringraziare il Como 1907 evidentemente. Partono i lavori e la corsa contro il tempo per arrivare per arrivare alla prima partita europea del Como qui al Sinigaglia. Si smonteranno le tribune, i tubolari e ci saranno un sacco di altre opere. Contiamo vivamente di arrivare alla prima partita europea del nostro Como con uno stadio a posto”.

Intanto siamo riusciti a ottenere un’immagine del progetto ma senza grosse spiegazioni. Quindi è possibile raccontare quanto si vede e legge (a integrazione sotto trovate stralci del documento approvato stamattina dalla Commissione). La nuova curva è una tribuna in cemento armato apparentemente a forma di parallelepipedo. Si parla poi di allargamento del campo, abbassamento della recinzione in due punti, di un’area filtro, dello spostamento dell’area tecnica e della realizzazione di postazioni per persone diversamente abili ospiti. Ecco:

Spostandosi in zona viale Vittorio Veneto e giardini a lago ecco comparire un nuovo “cancello uscita sicurezza” nella zona della curva Est, un ampliamento dell’area broadcast e la realizzazione all’interno dei giardini di un parcheggio per auto di servizio (siamo nel punto della vecchia pista di pattinaggio e skate. Più precisamente, per chi se le ricorda, dove si trovavamo un tempo le macchinine elettriche tipo autoscontro).

Ma quali sono dunque i passaggi di cui si è occupata la commissione? Ecco alcuni estratti del verbale che abbiamo potuto leggere. Si tratta di aspetti tecnici, ovvio, ma che portano appunto all’importantissimo parere finale favorevole (a patto che vengano ottemperate alcune prescrizioni, ma di sicuro non sono un problema). Qui alcuni elementi del documento, li pubblichiamo quasi letteralmente:

Per la parte di prevenzione incendi il rappresentante dei Vigili del fuoco esprime parere favorevole sulla scorta degli elaborati prodotti alla Commissione con le seguenti prescrizioni: sia eliminato il portone scorrevole posto lungo la via di esodo della nuova sala stampa ;

siano garantiti 6 metri lineari di distanza tra l’area furgoni-satelliti e le transenne di invito all’ingresso cancello 11 in relazione alla necessità di garantire il regolare deflusso degli occupanti dello stadio dai cancelli 9 e 10. Per le problematiche di Ordine Pubblico il rappresentante della Questura fa presente che non vi sono rilievi per quanto riguarda l’area di Via Vittorio Veneto destinata ai mezzi TV, che non sarà utilizzata per mezzi di servizio. L’area ricavata lungo il controviale del parcheggio delle autovetture di servizio dovrà necessariamente avere un fondo carrabile (appunto vedi foto sopra, Ndr). Nell’area che resta antistante l’ingresso 11 andranno posizionati esclusivamente i mezzi operativi di servizio. Per la parte statica il rappresentante rileva quanto segue: Per quanto riguarda i nuovi parapetti, le recinzioni a bordo campo e le separazioni dei settori oggetto di modifiche, il progetto strutturale deve essere integrato con planimetria e sezioni in scala adeguata e particolari costruttivi completo di relazione di calcolo di tutte le nuove recinzioni e quelle oggetto di modifica secondo i carichi orizzontali previsti dalle NTC 2018; La relazione strutturale della “CURVA COMO” non è firmata da un tecnico abilitato, ma cita soltanto lo studio di progettazione […] ; inoltre manca specifica asseverazione del progettista ed il giudizio motivato di accettabilità dei risultati del software di calcolo, ai sensi delle NTC 2018 cap. 10.2; Le opere sono soggette alla comunicazione di deposito sismico ai sensi degli articoli 93, 94 bis, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380. Il progetto strutturale è carente del piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera “CURVA COMO”, ai sensi del cap. 10.1 delle NTC 2018; Occorre depositare la certificazione della compatibilità dell’opera sotto il profilo geologico-geotecnico. Per la parte sanitaria i componenti attestano la conformità del numero dei servizi igienici e dei requisiti previsti dalla normativa, così come evidenziata nella planimetria allegata alla documentazione denominata TAV 1A-15° Per la parte elettrica il componente rileva quanto segue: La planimetria dell’impianto di terra è stata aggiornata secondo le prescrizioni previste dalla normativa; la planimetria aggiornata riporta il posizionamento dei rilevatori di fumo e pertanto occorre integrare la tavola con il progetto dell’impianto di rilevazione fumi come da DM 37/08 e UNI 9795 Per la parte acustica il componente, valutata la documentazione previsionale di impatto acustico, richiede che venga estesa la verifica ai recettori posti in direzione ovest oltre Viale Masia prossimi alla curva oggetto di intervento. Richiede, altresì, di estendere le rilevazioni fonometriche al periodo di riferimento notturno in quanto è probabile che le manifestazioni sportive si protraggano oltre le ore 22:00. Inoltre, la deroga prevista dall’art. 7 del regolamento del Comune di Como è limitata alle partite di campionato; chiede quindi di acquisire apposita deroga anche per le partite delle coppe europee. Segnala che il documento è carente della copia dei certificati di calibrazione della strumentazione di misura utilizzata per le rilevazioni fonometriche. In ultimo, chiede di valutare per la fase di cantiere la richiesta di autorizzazione in deroga. Per il rappresentante del CONI viene richiamato il citato parere favorevole reso in data 16 maggio u.s. Per quanto sopra esposto (la Cpv, Ndr) esprime parere favorevole al progetto di adeguamento dello stadio “Sinigaglia” di Como in oggetto indicato e dispone che vengano ottemperante tutte le prescrizioni sopra indicate.

Seguono 13 firme tra cui quelle del sindaco Rapinese e del prefetto Corrado Conforto Galli.