Attualità

“Como ti vorrei- Cultura e turismo: motori di sviluppo urbano”. Maran, Minghetti e Gaddi all’evento aperto di Nova Como

  • 14:45

Riceviamo e pubblichiamo l’invito pubblico al nuovo evento organizzato dall’associazione Nova Como.

“Como ti vorrei- Cultura e turismo: motori di sviluppo urbano”
pazio Diaz – Via Diaz 58, Como | 10 ottobre 2025, ore 18:30

L’Associazione Nova Como presenta un dibattito pubblico che intende affrontare il tema della cultura e del turismo come strumenti chiave di crescita per la città dal punto di vista economico, sociale ed identitario. L’obiettivo è avviare una riflessione collettiva e fattiva su come Como possa diventare una città viva e capace di coniugare accoglienza turistica e qualità della vita dei residenti.

Dopo i saluti introduttivi di Vincenzo Falanga, Presidente di Nova Como, e con la moderazione di Teresa Minniti, Vicepresidente dell’associazione, interverranno:

Pierfrancesco Maran, Europarlamentare S&D – PD, membro Commissione IMCO;
Sergio Gaddi, Consigliere regionale FI e Vicepresidente Commissione Cultura Regione Lombardia;
Barbara Minghetti, Consigliere comunale di Como (Svolta Civica) e Direttore della programmazione del Teatro Sociale di Como.

Il pubblico avrà la possibilità di partecipare attivamente al dibattito, portando osservazioni e domande. “Como ha bisogno di una visione che unisca cultura e turismo come motori di sviluppo urbano sostenibile – afferma l’Associazione Nova Como. Con questo incontro vogliamo stimolare un confronto concreto ed inclusivo per immaginare insieme la città del futuro”. 

Ingresso libero fino a esaurimento posti
Info: novacomo2024@gmail.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA
