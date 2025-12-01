Lombardia, il gigante dei supermercati chiude e cede un punto vendita al big da 9 miliardi di fatturato

La catena della grande distribuzione Coop Lombardia prosegue la sua fase di riorganizzazione strategica e razionalizzazione dei punti vendita. Dopo il recente annuncio della chiusura del supermercato di Busto Arsizio (Varese), l’attenzione si sposta ora sulla provincia di Milano: è stata ufficializzata la chiusura e successiva cessione dello storico punto vendita di Sesto San Giovanni, situato in viale Italia, nella strategica zona di Sesto Marelli.

Dettagli dell’operazione: Coop cede a Eurospin

La notizia principale che segna questa manovra è il subentro di un nuovo player. Il supermercato Coop di Sesto San Giovanni passerà infatti nelle mani di Eurospin, uno dei principali discount operanti sul territorio nazionale. Il fatturato del gruppo Eurospin per il 2024 è di circa 9,14 miliardi di euro, con un aumento del 4,9% rispetto all’anno precedente.

L’operazione di cessione del ramo d’azienda è prevista per un closing entro il 15 dicembre. Questa rapida mossa conferma l’accelerazione nella strategia di Coop Lombardia.

Sesto Marelli: scontro sindacale sul futuro dei lavoratori

L’annuncio ha immediatamente innescato una dura reazione da parte delle organizzazioni sindacali, che denunciano il metodo e le conseguenze della cessione.

In un comunicato congiunto, Filcams Cgil Lombardia, Fisascat Cisl Lombardia e UilTucs Lombardia hanno espresso forte critica, lamentando:

Mancato confronto: l’assenza di una discussione preventiva e costruttiva con le rappresentanze dei lavoratori. Assenza di un piano di ricollocazione: la principale preoccupazione riguarda il destino del personale. I sindacati denunciano che il personale è stato “venduto insieme alle mura dei negozi”, sollevando il rischio di un mancato piano di salvaguardia occupazionale.

Per manifestare il proprio dissenso e le crescenti preoccupazioni, i lavoratori e le sigle sindacali hanno indetto una manifestazione di protesta proprio davanti al punto vendita Coop di Sesto San Giovanni in viale Italia.