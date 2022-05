Covid, 23 maggio: 972 casi in Lombardia, 42 a Como con quasi 11.500 tamponi

Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (34) continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-26). A fronte di 11.425 tamponi effettuati, sono 972 i nuovi positivi (8,5%).

DATI REGIONALI

– i tamponi effettuati: 11.425, totale complessivo: 37.534.064

– i nuovi casi positivi: 972

– in terapia intensiva: 34 (=)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 744 (-26)

– i decessi, totale complessivo: 40.416 (+4)

DATI PROVINCIALI

Milano: 331 di cui 187 a Milano città;

Bergamo: 69;

Brescia: 170;

Como: 42;

Cremona: 26;

Lecco: 17;

Lodi: 22;

Mantova: 26;

Monza e Brianza: 90;

Pavia: 60;

Sondrio: 5;

Varese: 60.

Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle ore 18 sul salute.gov.it/ nuovocoronavirus.