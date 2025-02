Cos’è la storia della startup che al centro commerciale di Milano vende a 1,99 euro pacchi mai consegnati (e il ruolo di Amazon)

Dal 18 al 23 febbraio, al Merlata Bloom, gigantesco centro commerciale milanese, saranno messe in vendita 10 tonnellate di pacchi smarriti e mai consegnati. Merce che un tempo veniva interamente distrutta ma che ora grazie a una startup come la francese King Colis viene in parte recuperata e rivenduta nei pacchi ancora chiusi (anche se c’è un giallo sul ruolo del colosso Amazon visto che la startup dichiara di mettere in vendita prodotti ordinati mai recapitati anche del famosissimo gigante americano dell’e-commerce Usa, che però a sua volta ha negato qualsiasi collegamento diretto con l’iniziativa; e King Colis ha poi precisato di acquistare da rivenditori certificati della stessa Amazon).

A Roma e Bologna, in meno di una settimana, oltre 20.000 visitatori hanno acquistato circa 20 tonnellate di merci, salvando 50.000 pacchi dalla distruzione.

Ora dal 18 al 23 febbraio prossimi i visitatori del pop-up store milanese potranno scegliere tra 10 tonnellate di pacchi misteriosi provenienti da tutta Europa, acquistarli “a peso” e scoprire cosa si nasconde al loro interno.

Tra i possibili articoli si trovano prodotti high-tech, abbigliamento di marca, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi. I clienti hanno 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell’acquisto e sono venduti a peso: il prezzo per 100 g di pacchi smarriti “Standard” è di 1,99 euro; il prezzo per 100 g “Premium” è di 2,79 euro.

Nel 2024, la startup ha già venduto 200 tonnellate di pacchi smarriti e ora mira a crescere ancora più rapidamente con un progetto “che – viene spiegato – incoraggia l’economia circolare e contribuisce a ridurre l’impatto ambientale causato dalla produzione di rifiuti”.

La startup francese King Colis recupera pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi vantaggiosi sia online che nei suoi pop-up store. I visitatori del pop-up store potranno scegliere tra pacchi provenienti da tutta Europa, acquistarli a peso e scoprire il loro contenuto, fino ad esaurimento scorte. Tra i possibili articoli si trovano prodotti high-tech, abbigliamento di marca, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi.

Come funziona la vendita dei pacchi

I clienti hanno 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati , che non potranno essere aperti prima dell’acquisto.

, che non potranno essere aperti prima dell’acquisto. I pacchi sono venduti a peso:

il prezzo per 100 g di pacchi smarriti Standard è di 1,99 euro;

il prezzo per 100 g di pacchi Premium è di 2,79 euro.

Dal 18 al 23 febbraio , dalle 10.00 alle 20.00

Dove: Centro commerciale Merlata Bloom – Milano (piano terra, davanti a Snipes).

Come: L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. I minori devono essere accompagnati da un adulto.